LOSC Mercato : Lille veut devancer le RC Lens pour une pépite belge

Publié par Enzo Vidy le 05 janvier 2023 à 12:05

À la recherche de renforts pour la deuxième partie de saison, le LOSC est prêt à devancer le RC Lens pour une pépite belge.

Après une première partie de saison plus que séduisante dans le jeu, mais frustrante d'un point de vue des résultats, le LOSC est reparti sur les mêmes bases pour la reprise du championnat. Si les Dogues avaient parfaitement bien gérer leur retour à la compétition en s'imposant 2-0 à Clermont le 28 décembre dernier, ils se sont à nouveau pris légèrement les pieds dans le tapis à Pierre Mauroy, en concédant le match nul face au Stade de Reims dans les dix dernières minutes (1-1).

De ce fait, le LOSC laisse filer deux précieux points dans la course à l'Europe, et s'est attiré les foudres de ses supporters. Dans le but de reprendre correctement les choses en main, les dirigeants du LOSC comptent bien se montrer actif lors du mercato hivernal, et cherchent un renfort à vocation offensive pour amener encore un peu plus de concurrence dans ce secteur de jeu.

LOSC Mercato : Les Dogues visent Ken Nkuba, également pisté par le RC Lens

La rivalité entre le LOSC et le RC Lens ne concerne pas seulement le terrain. Si l'on en croit les informations du média belge La Capitale, les Lillois auraient coché le nom de Ken Nkuba, jeune ailier de 20 ans qui évolue au Royal Sporting Club de Charleroi. Mais d'après les précisions du média, le RC Lens serait déjà venu aux renseignements lors du dernier mercato estival dans le but de s'attacher les services du jeune espoir belge.

Sous contrat jusqu'en 2026 avec le club du championnat de Belgique, Ken Nkuba a disputé 15 matches cette saison pour un but et 4 passes décisives. À l'heure actuelle, les Sang et Or n'ont pas montré un nouvel intérêt pour le joueur de 20 ans, mais il n'est pas impossible qu'ils reviennent à la charge, ce qui engagerait une nouvelle bataille entre le LOSC et le RCL, mais hors du rectangle vert cette fois-ci.