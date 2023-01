PSG Mercato : Pablo Sarabia en route vers un club anglais

Publié par Thomas le 12 janvier 2023 à 12:07

Poussé vers la sortie par Christophe Galtier, Pablo Sarabia devrait quitter le PSG cet hiver et se dirige tout droit vers la Premier League.

Recruté lors de l’été 2019 pour apporter de la concurrence au secteur offensif, l’Espagnol Pablo Sarabia connaît une passe difficile au Paris Saint-Germain, club où il est sous contrat jusqu’en juin 2024. Malgré un prêt convaincant la saison dernière au Sporting Portugal, l’ailier droit n’est jamais parvenu à convaincre le board Rouge et Bleu, enchaînant les performances moyennes depuis la reprise du championnat. "Il n'a pas beaucoup joué, il est toujours difficile de vite retrouver des repères. J'ai vu les critiques. Lui-même ne peut pas se satisfaire de la prestation qu'il a pu faire, mais je trouve que les critiques ont été à mon sens exagérées", déclarait cette semaine Christophe Galtier.

Âgé de 30 ans, le Mondialiste ne devrait pas s’éterniser au PSG et se cherche déjà un point de chute cet hiver. Si plusieurs courtisans sont récemment venus aux informations pour recruter le joueur cet hiver, Pablo Sarabia semblerait davantage se rapprocher de la Premier League et plus précisément Wolverhampton.

PSG Mercato : Wolverhampton en pole pour signer Pablo Sarabia

D’après le quotidien AS, le Paris Saint-Germain aurait en sa possession une offre de Wolverhampton, qui souhaiterait attirer l’attaquant espagnol dès le mois de janvier. Le PSG étudierait sérieusement cette proposition qui serait, d’après la source, bien supérieure à celle des autres prétendants au joueur. Selon Canal +, Paris ne recevait jusque-là que des propositions jugées insuffisantes par la direction.

Actuellement 19es de Premier League, les pensionnaires du Molineux Stadium se cherchent des renforts pour vite remonter au classement et verraient en Sarabia une option de choix. L’entraîneur du club, Julen Lopetegui, qui a entraîné le joueur au FC Séville, serait à l’initiative de cette offre. Dans le même temps, l’équipe anglaise s’est positionnée sur un autre joueur de Ligue 1, Mario Lemina, qui pourrait rapidement acter son départ de l’OGC Nice pour renforcer l’entrejeu des Wolves.