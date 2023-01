ASSE Mercato : Un ancien recruteur à Saint-Etienne tacle le club

Publié par ALEXIS le 12 janvier 2023 à 16:07

L’ ASSE est contrainte de sortir le chéquier pour tenter de se sauver. Un ancien recruteur pointe l’écart entre les moyens et les ambitions du club.

Reléguée en Ligue 2 à l’issue de la saison dernière, l’ ASSE est encore menacée de descente en National. Le club ligérien est 20e à une journée de la mi-saison. Pour tenter de se maintenir en Ligue 2, l’AS Saint-Etienne mise sur un mercato ambitieux cet hiver. « On a tiré les conséquences de ce qu'on a vécu. Vu la situation, on n'a pas le choix. On a donc renforcé la cellule de recrutement plus tôt que prévu, et l'arrivée de Gaëtan Charbonnier est la première étape d'un mercato qu'on veut ambitieux », avait laissé entendre Jean-François Soucasse en décembre, pendant la trêve de la Coupe du monde.

Et le dirigeant a tenu parole, puisque l’ ASSE a recruté Dennis Appiah (défenseur latéral) au FC Nantes, puis Gautier Larsonneur (gardien de but) à Valenciennes dès l’ouverture officielle du marché hivernal. Déjà avec ces trois recrues, l’équipe de Laurent Batlles a pris quatre points. Soit un contre le SM Caen (1-1) et trois face à Laval (1-0). L’objectif unique de l’ ASSE est désormais le maintien en Ligue 2, alors que le club s’était fixé l’objectif de retrouver immédiatement la Ligue 1 avant le coup d’envoi de la saison. Va-t-il y arriver ? Rendez-vous en mai.

ASSE Mercato : Cordonnier, « Saint-Etienne n’avait plus les moyens de ses ambitions »

En attendant la fin de l’exercice, Julien Cordonnier, ancien directeur du recrutement à l’ ASSE, est revenu sur la difficulté qu’il a eu lorsqu’il a succédé à David Wantier entre mars 2020 et juin 2021. Il avoue qu’il n’a pas eu le droit à un mercato ambitieux, comme celui que Loïc Perrin fait cet hiver 2023, faute de moyens financiers. « En fait, à l’AS Saint-Etienne, on avait du mal à investir dans des joueurs. Pour moi, le club n’avait plus les moyens de ses ambitions », a-t-il critiqué, pour le site 13 Heures Foot. « Je sentais que le projet battait de l’aile, que ça devenait de plus en plus difficile au niveau du recrutement. Du coup, j’ai eu du mal à me faire à cette situation et j’ai préféré démissionner », a justifié l’ancien responsable de l’ ASSE pour finir.