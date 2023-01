ASSE Mercato : Loïc Perrin annonce du lourd après Larsonneur

Publié par Thomas le 06 janvier 2023 à 16:21

Alors qu'il présentait sa nouvelle recrue, Gautier Larsonneur, Loïc Perrin a fait quelques annonces fortes sur la suite du mercato de l' ASSE.

Comme lors de l’exercice précédent, l’AS Saint-Etienne démarre son mercato hivernal de manière ambitieuse avec déjà trois signatures enregistrées. Après Gaëtan Charbonnier et Dennis Appiah, c’est le gardien de Valenciennes, Gautier Larsonneur, qui a posé ses valises dans le Forez, pour un contrat de deux ans et demi. "Nous sommes heureux d’accueillir Gautier dans nos rangs. Comme pour Dennis Appiah, son arrivée répond à notre volonté de renforcer notre secteur défensif. Gautier est un jeune gardien qui possède déjà une large expérience des championnats français dans lesquels il s’est distingué, et sera j’en suis sûr un artisan de notre maintien", indiquait cet après-midi Laurent Batlles au moment de la signature du gardien de 25 ans.

Dans l’obligation de renforcer l’effectif en vue de la deuxième partie de saison, l’ ASSE ne compte pas s’arrêter là dans son recrutement hivernal. Malgré des finances fragiles, les Verts souhaitent mettre entre parenthèses leurs limites économiques pour éviter à tout prix une descente en National, qui se révèlerait tragique pour le club. Dans ce sens, Loïc Perrin a, ce vendredi, fait des annonces rassurantes sur la suite du mercato de l’AS Saint-Etienne, avec encore plusieurs recrues attendues à Geoffroy-Guichard.

ASSE Mercato : Des arrivées espérées avant le match contre Niort

Lors de la présentation de Gautier Larsonneur ce vendredi, le directeur sportif de l’ ASSE, Loïc Perrin, a annoncé que d’autres signatures étaient à prévoir ces prochains jours. Déjà bien renforcé pour la réception de Laval mardi prochain, le club ligérien pourrait se présenter avec de nouvelles têtes la semaine suivante, sur la pelouse de Niort (19e). Le dirigeant a également souligné la possibilité de se séparer de certains gardiens ces prochains jours.

"On regarde s'il y aura d'autres opportunités pour nos autres gardiens. Mais rien de concret. On espère également voir d'autres arrivées avant Niort." Ces "opportunités" concerneraient notamment Etienne Green, dans la shortlist de Valenciennes et du FC Lorient ou encore Noah Raveyre, proche de rallier l’AC Milan. Pour rappel, en cas de contreperformance contre Laval ou Niort, Laurent Batlles devrait prendre la porte, comme évoqué cette semaine par le journal Le Progrès.