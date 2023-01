Montpellier HSC Mercato : Une piste du MHSC s'éloigne du club

Publié par Jules le 13 janvier 2023 à 02:07

Après un début de saison difficile, le mercato s'annonce animé du côté du Montpellier HSC, que ce soit dans le sens des départs, ou des arrivées.

Après 18 journées très compliquées avec, notamment, le limogeage d'Olivier Dall'Oglio en début de saison, le Montpellier HSC pointe à la 15e place de Ligue 1, à seulement trois unités du Stade Brestois, 17e et premier relégable. Le MHSC doit donc se ressaisir rapidement pour tenter d'inverser la vapeur, et s'éviter une fin de saison très compliquée, durant la laquelle la lutte pour le maintien devrait être acharnée, en raison des quatre descentes en Ligue 2 qui interviendront à l'issue de l'exercice 2022-2023.

Pour tenter de remonter la pente dans les prochaines semaines, le Montpellier HSC planche sur plusieurs recrues qui pourraient venir garnir l'effectif mis à la disposition de Romain Pitau pour la seconde partie de saison. Parmi les joueurs évoqués, le MHSC serait séduit par la possibilité d'un retour au club de Morgan Sanson, lui qui a du mal à s'imposer avec Aston Villa en Angleterre. Néanmoins, le club héraultais veut également renforcer sa défense, qui est un gros point faible montpelliérain depuis l'entame de la saison.

Montpellier HSC Mercato : Kiki Kouyaté veut jouer à l'étranger

Tandis qu'il était l'un des seuls à performer dans le naufrage collectif du FC Metz la saison passée, Kiki Kouyaté n'a pas pu quitter le club à l'issue de la saison dernière et évolue donc en Ligue 2 avec le FCM. Une situation qui ne lui plaît pas, et qui devrait le pousser à quitter la formation lorraine dans les prochaines semaines. Désireux de renforcer sa défense, le Montpellier HSC est sur le coup, mais pourrait avoir beaucoup de mal à boucler ce deal aux allures de très bon coup.

En effet, comme le rapporte L'Équipe, le Montpellier HSC n'est pas seul sur le coup, et le joueur aurait tranché pour son avenir. Le quotidien sportif annonce en effet, que le défenseur messin aurait une préférence pour le Besiktas (Turquie) et le FC Augsbourg (Allemagne). Tandis que le MHSC semble le plus proche de trouver un accord avec le FC Metz, il devrait être très compliqué de convaincre le défenseur international malien, qui aurait déjà pris la décision de quitter l'hexagone.