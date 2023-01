FC Nantes Mercato : Morgan Sanson finalement vers Montpellier ?

Publié par Jules le 11 janvier 2023 à 17:02

Le FC Nantes cherche à se renforcer durant ce mercato hivernal. Morgan Sanson, ciblé par le FCN, pourrait finalement s'engager avec Montpellier.

Depuis plusieurs semaines, le FC Nantes est relié à de nombreux dossiers. D'après les dernières informations, le FCN serait notamment à la recherche d'un attaquant et d'un milieu de terrain. Pour le premier poste, la piste la plus sérieuse semble mener à Andy Delort, dont le transfert en provenance de l'OGC Nice serait en assez bonne voie. Pour le deuxième poste, de très nombreuses pistes circulent ces derniers jours, et on ne sait pas encore si l'une d'elle se dégage plus qu'une autre pour Antoine Kombouaré.

À ce poste, le FC Nantes cherche un joueur qui connaît bien la Ligue 1 pour tenter de gommer l'échec Moussa Sissoko, arrivé l'été dernier au FCN. Ainsi, les noms se succèdent. On parle notamment de Jeff Reine-Adelaide (OL), Florent Mollet (Schalke 04), Jean Lucas (AS Monaco), ou encore Morgan Sanson (Aston Villa). Cependant, la piste menant à ce dernier pourrait se refroidir très rapidement, puisque le Montpellier HSC serait proche de boucler l'arrivée de l'ancien joueur de l' OM.

FC Nantes Mercato : Morgan Sanson pourrait tourner le dos au FCN pour Montpellier

Comme l'explique L'Équipe ce mercredi, le Montpellier HSC serait très avancé sur le dossier menant à Morgan Sanson, plus que le FC Nantes. Alors qu'il semble être indésirable à Aston Villa, le milieu de terrain, qui connaît bien la Ligue 1, pourrait s'engager au MHSC dans les prochains jours, dans le cadre d'un prêt de six mois, sans option d'achat.

Mais le deal n'est pas encore conclu, et le FCN pousse encore pour tenter de s'offrir le joueur. Les prochains jours seront très certainement cruciaux pour l'avenir de Morgan Sanson qui devrait quitter Aston Villa dès cet hiver, quoi qu'il arrive. Reste donc maintenant à voir si le Montpellier HSC réussira à doubler le FC Nantes dans ce dossier chaud du mercato du FCN.