PSG Mercato : Luis Campos identifie le successeur de Pablo Sarabia

Publié par JEAN-LUC D le 13 janvier 2023 à 11:37

Sauf un revirement de dernière minute, Pablo Sarabia va rejoindre Wolverhampton cet hiver. Le PSG aurait déjà identifié son successeur.

Désireux d’avoir plus de temps de jeu, Pablo Sarabia a manifesté le souhait de quitter le Paris Saint-Germain lors de ce mercato hivernal. Un départ validé par Luis Campos et Christophe Galtier. Après avoir participé à 19 matches toutes compétitions confondues cette saison, l’attaquant de 30 ans pourrait débarquer en Premier League dans les jours à venir. En effet, selon les informations relayées ce vendredi par Saber Desfarges, les dirigeants parisiens et Wolverhampton sont très proches d’un accord pour l’international espagnol.

D’ailleurs, Pablo Sarabia pourrait quitter Paris dès ce week-end pour finaliser son transfert en Angleterre. « Les deux clubs sont en train de finaliser les derniers détails. Julen Lopetegui, avait déjà convaincu le joueur parisien. De source anglaise, Wolverhampton est confiant à l’idée de voir débarquer Sarabia ce week-end », précise le journaliste de Téléfoot. Proche de perdre un joueur offensif, Luis Campos serait déjà à l’action pour renforcer l’effectif de Christophe Galtier.

PSG Mercato : Qui pour remplacer Pablo Sarabia ?

Encore sous contrat jusqu’en juin 2024, Pablo Sarabia s’apprête à faire ses valises pour quitter la capitale et le Paris Saint-Germain. Luis Campos devrait ensuite recruter un nouveau milieu de terrain offensif, puisque Christophe Galtier a déjà annoncé que tout départ serait remplacé. À en croire les renseignements du quotidien L’Équipe, le départ de l’ancien ailier du FC Séville aurait été anticipé.

En effet, le conseiller football du club de la capitale aurait déjà ciblé ses potentiels remplaçants, mais attendrait que la vente de Pablo Sarabia soit bouclée avant de passer à l’action pour sa succession. « Luis Campos, le conseiller football du club, a déjà anticipé un possible départ en ciblant les potentiels remplaçants », explique le journal sportif, qui assure que « Paris ne bougera qu'en cas de vente certaine, pour éviter de bousculer le marché ». Pour l'heure, aucun nom n’a filtré, mais L’Équipe assure que Pablo Sarabia sera bel et bien remplacé s’il quitte le Paris SG cet hiver.