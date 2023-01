LOSC Mercato : Lille officialise une superbe signature au milieu

Publié par Enzo Vidy le 13 janvier 2023 à 15:52

Très peu actif depuis le début du mercato hivernal, les dirigeants du LOSC ont officialisé une superbe signature au milieu de terrain.

Si Jonathan David et Timothy Weah sont quelque peu sollicités en cette période de transfert, le LOSC reste relativement calme en ce qui concerne les arrivées. Dans une première partie de saison assez concluante, les Dogues ont un effectif assez élargi pour être compétitif en Coupe de France, tout en visant une place européenne à l'issue de la saison. Actuellement 7e du championnat, les Lillois n'ont que deux points de retard sur l'AS Monaco qui occupe la 5e place de Ligue 1, synonyme de qualification en Conference League la saison prochaine.

Il sera donc nécessaire d'être sérieux et efficace en deuxième partie de saison pour se donner les moyens d'être européen. Les dirigeants doivent également faire en sorte de ne pas laisser les meilleurs éléments de Paulo Fonseca partir dès cet hiver malgré les offres qui arrivent sur la table. Et ces dernières heures, le LOSC a scellé l'avenir d'un de ses tauliers pour les années à venir.

LOSC Mercato : Benjamin André prolonge jusqu'en 2026

Alors qu'il était libre en juin prochain, et qu'un départ se faisait craindre par les dirigeants du LOSC, Benjamin André a finalement décidé de prolonger avec les Dogues jusqu'en juin 2026. Le club lillois a annoncé la nouvelle via un communiqué officiel. "Le LOSC obtient aujourd’hui la prolongation de l’un de ses éléments majeurs. Un symbole fort de la confiance et de l’attachement qui existe entre le club et son joueur."

Arrivé à Lille lors de l'été 2019 en provenance du Stade Rennais contre un chèque de 7 millions d'euros, Benjamin André s'est rapidement imposé comme un élément indispensable du milieu de terrain lillois. Cette saison, Benjamin André a pris part à 17 rencontres sur 18 matches de championnat, et reste le véritable moteur des Dogues.