LOSC Mercato : Un défenseur de Premier League pisté par Lille

Publié par Ange A. le 13 janvier 2023 à 10:31

En quête d’un nouveau latéral droit, le LOSC s’intéresserait à un ancien défenseur du RC Strasbourg en souffrance en Premier League.

Le LOSC est à la recherche d’un renfort défensif. Lille doit notamment recruter un nouveau latéral droit suite au départ d’Akim Zedadka. Recruté l’été dernier en tant que joueur libre, l’ancien Clermontois est prêté pour le reste de la saison à l’AJ Auxerre. Pour compenser son départ, le club nordiste souhaite piocher du côté de la Premier League. Selon les informations de Foot Mercato, Lille s’intéresse à Frédéric Guilbert. Le latéral droit âgé de 28 ans évolue du côté d’Aston Villa. Mais les Villans ne vont pas s’opposer à son départ. Son contrat expirant cet été, le club anglais entend se contenter d’un joli chèque à défaut de le voir partir libre au terme de la saison.

LOSC Mercato : Guilbert, la bonne affaire pour les Dogues

En fin de contrat à Aston Villa, Frédéric Guilbert n’entre pas dans les plans de jeu de son entraîneur, Unai Emery. Il a pourtant réalisé une bonne pige lorsqu’il avait été prêté au RC Strasbourg durant une saison et demie. Le latéral totalise 49 apparitions sous le maillot alsacien pour un but et 8 passes décisives. Le LOSC n’a pas oublié ses prouesses en Alsace et souhaite s’attacher ses services. En fin de contrat à Aston Villa, Guilbert est coté à 5 millions d’euros sur Transfermarkt. Dans ce dossier, le média en ligne souligne que les Dogues devraient néanmoins écarter la concurrence.

Dans le dur en championnat cette saison, le RC Strasbourg souhaite également rapatrier Frédéric Guilbert. Avant-dernier de Ligue 1, le RCSA vient d’ailleurs de limoger Julien Stéphan. Lequel avait pourtant réalisé une première campagne prometteuse avec le club alsacien en terminant à la 7e place la saison dernière. Reste maintenant à savoir qui du LOSC ou du RCSA parviendra à rapatrier Guilbert.