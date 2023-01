Stade Rennais : Le joli message de Genesio glissé à Kylian Mbappé

Publié par Thomas le 16 janvier 2023 à 10:08

Lors de l'entrée en jeu de Kylian Mbappé hier soir lors de Stade Rennais-PSG, Bruno Genesio s'est permis de glisser quelques mots à la star parisienne.

Dimanche soir, le SRFCa une nouvelle fois réalisé l’exploit de battre le Paris Saint-Germain sur la pelouse du Roazhon Park, aux termes d’une prestation solide défensivement. Une performance XXL qui vient redorer un retour de Coupe du monde plutôt timoré des hommes de Bruno Genesio, deux défaites contre Reims et Clermont en Ligue 1, et qui conforte l’équipe bretonne à la 5e place, ex-aequo avec l’AS Monaco.

Côté Parisiens, cette défaite douloureuse ne fait que souligner les carences aperçues depuis plusieurs semaines maintenant, avec une difficulté à se créer des occasions mais également une baisse de régime dans l’entrejeu. Pour ce choc, Christophe Galtier avait opéré plusieurs choix forts dans son onze, comme la titularisation du jeune Warren Zaïre-Emery à la place de Marco Verratti, blessé, ou encore celle de Hugo Ekitike, laissant ainsi Kylian Mbappé sur le banc. Lors de son entrée en jeu justement, le Bondynois a été chaleureusement applaudi par les supporters du Roazhon Park, visiblement encore nostalgiques de la Coupe du monde dantesque livrée par la star parisienne. Mais le public du Stade Rennais n’a pas été le seul à féliciter Kylian Mbappé hier soir.

Stade Rennais : Bruno Genesio a glissé quelques mots à l’oreille de Kylian Mbappé

Dimanche soir, les caméras n’avait d’yeux que pour lui. Absent depuis la rencontre face à Lens début janvier, Kylian Mbappé a enfin refoulé les pelouses de Ligue 1 contre le SRFC, quelques temps après la reprise du second acte. Au moment de son changement, l’entraîneur rennais, Bruno Genesio, s’est permis de glisser quelques mots à l’attaquant français. En conférence de presse, le technicien de 56 ans a dévoilé les dessous de ce message adressé à la star du PSG.

« Je l’ai félicité pour tout ce qu’il fait, tout ce qu’il a fait et tout ce qu’il va faire encore. En dehors du très très grand joueur qu’il est, c’est aussi quelqu’un que j’apprécie. Parce qu’à son âge, avec tout ce qu’il vit, il garde une humilité, une simplicité. Ce n’est pas la première fois que je le vois, je l’avais croisé une fois à Clairefontaine. Il s’était arrêté pour me saluer. Ce sont des gestes qui veulent dire beaucoup de choses sur sa personnalité et son éducation. »