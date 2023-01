Stade Rennais-PSG : La défense à 5 du SRFC à l'honneur, les notes !

Publié par Timothy le 15 janvier 2023 à 23:28

Le Stade Rennais s'offre le PSG au Roazhon Park (1-0) grâce à un but de son capitaine Hamari Traoré en début de seconde période.

Quelques heures avant le début de choc de Ligue 1, le PSG faisait forcément figure de favori sur le papier. Bruno Genesio devait s'adapter aux suspensions et blessures. L'entraîneur du Stade Rennais devait en effet se passer de cinq éléments : Warmed Omari et Benjamin Bourigeaud, tous les deux expulsés à Clermont, mais aussi Martin Terrier, qui fait une croix sur sa saison après une blessure aux ligaments croisé, sans oublier Xeka, victime d'une entorse de la cheville, dont l'état inquiète. Enfin, Baptiste Santamaria a repris avec l'équipe réserve, samedi, et pourrait très prochainement réintégrer le groupe pro.

Côté PSG, Christophe Galtier enregistrait le retour dans son groupe de Kylian Mbappé et Achraf Hakimi. Les deux amis qui se sont récemment offerts une escapade à New York étaient néanmoins sur le banc durant la première période. Côté stats, la balance penchait légèrement pour le Stade Rennais, lors des dernières confrontations, avec une dernière victoire à domicile, 2-0, le 3 octobre 2021, qui restera dans les mémoires, où le PSG n'aura pas réussi à enregistrer un seul tir cadré, alors que la "MNM" était alignée.

Stade Rennais-PSG : La malédiction au Roazhon Park pour Paris

Le Stade Rennais et le PSG offrent une première période en demi-teinte. Le PSG fait tourner sans se créer de réelles occasions franches. Le Stade Rennais, avec une défense à 5 inédite ce soir au Roazhon Park, se retrouve contrainte de jouer bas face aux offensives parisiennes. Il faut attendre la 25e minute de jeu pour commencer à voir le SRFC se réveiller, avec un Arthur Theate en grand pompe, qui donne le tempo et permet à ses coéquipiers de percer la défense du PSG. Le SRFC aurait même pû prendre l'avantage sur deux occasions franches, dont une frappe cadrée d'Arnaud Kalimuendo à la 28e minute de jeu, qui part d'une relance de Theate et d'un centre de Truffert.

En seconde période, le PSG largue les amarres, avec notamment les entrées en jeu de Mbappé et Hakimi (55'). Mais très vite, les Parisiens se retrouvent pris au dépourvu par une équipe du Stade Rennais guerrière. Un solide travail sur le flanc gauche entre Theate et Truffert, qui finit par payer à la 65e minute de jeu, où Truffert élimine Hakimi en deux temps et centre Hamari Traoré qui vient percer l'axe de la défense du Paris Saint-Germain. Il devance Bernat et Danilo et s'offre une frappe du gauche à ras de terre qui file dans les filets de Donnarumma. Une position inattendue pour le capitaine du Stade Rennais, mais qui permet aux siens de remporter ce choc de Ligue 1 et de glaner les trois points, qui leur permettent de se maintenir à la 5e place à égalité avec l'AS Monaco (37 points).

Les notes du SRFC face au PSG :

Mandanda 6,5 : Peu inquiété en première période. Il est sollicité dès les premières minutes de la seconde période avec une tête de Mukiele qu'il repousse.

Traoré 7,5 : Costaud défensivement, il n'hésite pas à apporter offensivement, mais s'est parfois montré approximatif dans les relances, notamment une relance dans l'axe en première période. Il s'offre le premier but rennais, en se placant dans l'axe sur un centre de Truffert et en devancant Bernat et Danilo, sur une frappe du gauche à ras de terre (65').

Rodon 3 : Il s'est montré discret durant toute la rencontre. Il s'est caché derrière la solide prestation de Theate et a eu moins de travail à fournir que ses coéquipiers en défense. Rodon a néanmoins été impérial à la tête en fin de rencontre.

Wooh 4 : Il manque d'assurance dans les récupérations. Il se montre relativement discret sur l'ensemble du match comme son coéquipier Joe Rodon.

Theate 8 : Juste techniquement, il a su donner le tempo ce soir. C'est l'homme du match côté rennais. Il a orchestré les occasions de but sur le flanc gauche, en association avec Adrien Truffert.

Truffert 7 : Menacé dans des duels avec Zaire-Emery dans la protection de balle. Plusieurs fois au sol après des contacts avec Danilo et Ramos, sans conséquence pour l’arbitre, il s'est montré néanmoins essentiel dans les contres rennais. Passeur décisif ce soir sur le but de Traoré après avoir éliminé Hakimi en deux temps. Remplacé par Meling (76').

Ugochukwu 6,5 : Solide dans la protection de balle, il répond aux attentes dans l'entrejeu rennais.

Majer 6,5 : Précieux dans les récupérations. Il a donné du fil à retordre à Neymar, qui s'en est agacé à plusieurs reprises. Remplacé par Tait (88').

D.Doué 5 : Peu sollicité en début de match, il s'est dévoilé dans les récupérations avec des dribbles balles au pied. Remplacé par Doku (68e).

Gouiri 6 : Associé à Kalimuendo en attaque, il a été solide et s'est crée plusieurs occasions de but, comme son coéquipier. Remplacé par Sulemana (88').

Kalimuendo 5 : Auteur d'une frappe cadrée à la 28e sur un centre de Truffert, repoussée par Donnarumma. Il a été dominé dans les duels et dans les airs par Marquinhos. Il n'a rien lâché balle au pied néanmoins. Remplacé par Assignon (75').