FC Barcelone Mercato : Le grand ménage prend forme au Barça

Ces dernières saisons, le FC Barcelone s'est montré très actif dans le sens des arrivées, avec plus ou moins de succès, ce qui pousse le Barça à vendre.

En perte de vitesse ces dernières années, le FC Barcelone a toujours souhaité réagir lors des différents marchés des transferts, ce qui a poussé le club à empiler les recrues. Parmi les nouveaux joueurs du Barça, certains ont été une réussite en Catalogne, mais d'autres n'ont jamais réussi à montrer l'envergure de leur talent. Désormais, selon Sport, le FCB veut faire le tri et aurait d'ores et déjà placé 5 joueurs sur le marché afin de s'en débarrasser au plus vite pour récupérer un peu de liquidités sur ces investissements ratés.

Ce mardi, le média espagnol fait le point sur les joueurs du FC Barcelone qui sont invités à prendre la porte dès cet hiver. Parmi les noms cités, certains ne nous étonnent pas vraiment, comme c'est le cas de Memphis Depay, qui est déjà en pourparlers afin de rejoindre l'Inter Milan, ou encore Hector Bellerin, qui arrive en fin de contrat à l'issue de la saison 2022-2023, et qui n'occupe pas vraiment une place importante dans l'effectif du Barça.

FC Barcelone : Une liste qui contient quelques surprises

Plus surprenant déjà, le média espagnol affirme qu'Eric Garcia aurait été mis sur la liste des joueurs à vendre cet hiver. Arrivé en 2021 après la fin de son aventure avec Man City, le jeune défenseur espagnol devait incarner l'avenir du FC Barcelone, mais ne devrait donc pas s'y éterniser. Le Barça serait à l'attente d'une offre concernant le joueur de 22 ans qui a toujours la cote en Premier League notamment.

En attaque, deux recrues phares de ces dernières saisons sont poussées vers la sortie. Selon les indiscretions de Sport, Raphinha et Ferran Torres seraient à vendre, et le FC Barcelone serait à l'écoute de potentielles offres pour les deux attaquants barcelonais. Pour le moment, ces deux joueurs semblent proche d'un départ de l'Angleterre, un championnat qu'ils connaissent tous les deux. Le Barça attend donc plusieurs départs pour récupérer de l'argent, mais aussi pour pouvoir inscrire les contrats de Ronald Araujo et de Gavi auprès de la Liga.