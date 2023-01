Real Madrid Mercato : Karim Benzema prolonge son contrat au Real

Publié par Thomas G. le 11 janvier 2023 à 11:02

Auréolé de son premier ballon d'or, l'attaquant français, Karim Benzema, a décidé de poursuivre une année supplémentaire au Real Madrid.

Le Real Madrid va défier Valence ce soir en demi-finale de la Supercoupe d’Espagne avec pour objectif de se qualifier pour la finale et se rapprocher d’un nouveau titre. Les Merengues pourront de nouveau compter sur leur attaquant providentiel Karim Benzema pour ce rendez-vous important. La saison dernière, l’international français avait été l’un des grands artisans du doublé réalisé par le Real Madrid. Le buteur de 35 ans semblait être au sommet de son art et ses performances lui ont permis de remporter son premier Ballon d’Or en 2022.

Revanchard après son forfait pour la Coupe du monde, Karim Benzema veut de nouveau marquer l’histoire avec le Real Madrid en remportant de nouveaux trophées. Dans le même temps, l’attaquant français pourrait sceller son avenir avec le Real dans les prochains jours. Selon les informations de RM4Arab, Karim Benzema aurait prolongé son contrat d’une année supplémentaire avec les Merengues. Le Ballon d’Or 2022 serait désormais lié jusqu’en juin 2024 avec le Real Madrid. L’ancien attaquant de l’OL aurait 37 ans à la fin de son contrat, de quoi imaginer une fin de carrière au sein de la Casa Blanca. Cette prolongation devrait également permettre à Karim Benzema de devenir le joueur le mieux payé du Real devant Eden Hazard.

Real Madrid : Après Karim Benzema, la Supercoupe en ligne de mire

Cette semaine, les Merengues ont l’occasion de remporter la 13e Supercoupe d’Espagne de l’histoire du club. Les hommes de Carlo Ancelotti seront opposés au FC Valence avant éventuellement d'affronter le FC Barcelone en finale. En parallèle, les dirigeants du Real Madrid ont commencé à préparer l’avenir avec les prolongations de contrat de certains cadres. En plus de Karim Benzema, Luka Modric, Toni Kroos et Marco Asensio pourraient prolonger avec le Real. Les Madrilènes devront également prendre une décision concernant l’avenir de Carlo Ancelotti. Les Merengues veulent démarrer un nouveau projet galactique cet été et certains éléments pourraient être sacrifiés.