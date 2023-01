Montpellier HSC : Le MHSC avance pour un défenseur suédois

Publié par Jules le 18 janvier 2023 à 11:15

Les choses commencent à bouger du côté du Montpellier HSC ces derniers jours. Plusieurs joueurs pourraient d'ores et déjà rejoindre le MHSC.

Depuis plusieurs semaines, le Montpellier HSC est à la recherche de renforts pour venir garnir sa défense, la 3e pire du championnat avec pas moins de 40 buts encaissés en seulement 19 rencontres de Ligue 1. Pour ce faire, le MHSC avance notamment sur le dossier menant à Kiki Kouyaté, joueur du FC Metz, qui pourrait rejoindre le club héraultais dans les prochains jours. Désormais, c'est sur les couloirs que les Montpelliérains cherchent un renfort de taille pour la seconde partie de saison.

Plusieurs noms de latéraux ont déjà été cités pour venir renforcer le Montpellier HSC durant le mois de janvier. Parmi eux, on retrouve notamment Ali Abdi, défenseur du Havre, en Ligue 2, et piste de longue date du MHSC. Le nom de l'international marocain Yahya Attiatallah circule également depuis quelques jours. Cependant, ces dernières heures, une nouvelle piste a été révélée, et mènerait à un international suédois évoluant en Premier League.

Montpellier HSC Mercato : Le MHSC cible Ludwig Augustinsson pour cet hiver

Prêté à Aston Villa par le FC Séville, Ludwig Augustinsson pourrait ne pas faire de vieux os en Angleterre. L'international suédois (50 sélections) n'a participé qu'à 3 matches de Premier League depuis le début de la saison, et pourrait chercher un nouveau challenge afin de retrouver du temps de jeu. Une possibilité que pourrait lui donner le Montpellier HSC, qui est à la recherche d'un latéral gauche dans ce mercato hivernal.

Selon les informations de Mohamed Toubache-Ter, le Montpellier HSC suivrait de très près le latéral gauche suédois de 28 ans, et pourrait se rapprocher du FC Séville et du club d'Aston Villa pour tenter de récupérer Ludwig Augustinsson. Bien que les négociations n'aient pas encore débuté, un prêt de six mois semble l'option la plus probable pour le MHSC.