Montpellier HSC Mercato : L'arrivée d'un défenseur se précise au MHSC

Publié par Thomas G. le 17 janvier 2023 à 18:20

Humilié une nouvelle fois par le FC Nantes ce week-end, le Montpellier HSC pourrait réagir en recrutant un nouveau défenseur.

La situation se complique pour le Montpellier HSC qui a une nouvelle fois été battu en championnat lors de la 19e journée. Les Montpelliérains ont été surclassés à domicile par le FC Nantes qui s’est imposé 3-0 à la Mosson. Cette défaite face à un concurrent direct pour le maintien aurait poussé les dirigeants du MHSC à prendre une décision importante. Les Héraultais souhaiteraient recruter un nouveau défenseur avant la fin du mercato hivernal. Les hommes de Romain Pitau ont pris 11 buts sur les 3 trois derniers matchs de Ligue 1. L’objectif du Montpellier HSC est de recruter un nouveau défenseur pour solidifier la ligne défensive.

Les dirigeants du MHSC auraient jeté leur dévolu sur le défenseur du FC Metz, Kiki Kouyaté. L’international malien est le patron de la défense messine depuis plusieurs saisons et son profil fait l’unanimité au Montpellier HSC. Pointé du doigt après son erreur sur le deuxième but, Mamadou Sakho pourrait être le grand perdant de l’éventuelle arrivée de Kiki Kouyaté. Le dossier de l’international malien aurait connu un nouveau rebondissement cette semaine. Selon les informations de L’Équipe, les négociations entre le Montpellier HSC et le FC Metz seraient à un stade avancé. Les représentants de Kiki Kouyaté seraient attendus dans l’Hérault pour finaliser l’arrivée de l’international malien.

Montpellier HSC Mercato : L’arrivée de Kiki Kouyaté se précise au MHSC

Les Montpelliérains devraient débourser une somme comprise entre 5 et 6 millions d’euros pour s’attacher les services du défenseur messin. Les dirigeants du MHSC seraient parvenus à convaincre Kiki Kouyaté de quitter le FC Metz malgré sa volonté initial d’aider le club à remonter en Ligue 1. La probable arrivée de l’international malien pourrait relancer le dossier Maxime Estève. Le jeune espoir français est très courtisé sur le marché des transferts. Le Montpellier HSC avait notamment refusé une offre de 11 millions de la part de Nottingham Forest pour le défenseur de 20 ans. Les Montpelliérains pourraient lui offrir un bon de sortie en cas de belle offre.