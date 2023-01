OM-Stade Rennais : Le message de Jean-Pierre Papin aux supporters

Publié par Timothée Jean le 18 janvier 2023 à 13:30

À deux jours du choc OM-Stade Rennais en Coupe de France, Jean-Pierre Papin s’est exprimé sur la rencontre en adressant un message aux supporters.

L’année 2023 démarre de la meilleure des manières pour l’ OM, qui reste sur une série de cinq victoires consécutives depuis la reprise du championnat. Cette dynamique remarquable a permis à l’Olympique de Marseille de se relancer dans la course au titre. Les Olympiens occupent actuellement la 3e place de Ligue 1 à 5 points du leader, le PSG, et sont déterminés à poursuivre sur cette belle lancée.

Comme l’a indiqué Igor Tudor lors de sa dernière conférence de presse, l’ OM a aussi coché la Coupe de France sur sa liste d’objectifs à atteindre cette saison. Un trophée qui échappe aux Phocéens depuis plus de 34 ans. Dernier capitaine de l’ OM à avoir soulevé ce titre en 1989, Jean-Pierre Papin s’est logiquement exprimé sur cet objectif. De retour au sein de son club de coeur en tant que conseiller stratégique, la légende espère voir Dimitri Payet et ses coéquipiers soulever la Coupe de France au mois d'avril. « L’OM a besoin d’un trophée, mais eux aussi, car c’est une récompense de leur travail », a-t-il confié lors d’une interview accordée à La Provence.

OM : Jean-Pierre Papin veut voir du monde face au Stade Rennais

Mais avant d’aller plus loin de cette compétition, l’ OM devra battre le Stade Rennais ce vendredi soir à 21h10 en 16e de finale de la Coupe de France. Les Marseillais peaufinent les derniers réglages afin d’être à 100% pour ce choc, qui se déroulera au stade vélodrome. Jean-Pierre Papin estime par ailleurs que l’ OM devrait compter une grande affluence pour ce choc. Il a ainsi adressé un message aux supporters en ces termes. « Quand on connait l'Histoire du club, on sait que l' OM a une relation particulière avec la Coupe de France. Le match face à Rennes est une affiche rêvée, on mérite d'avoir 65 000 personnes derrière nous », a-t-il déclaré.

Pour l’heure, selon les informations dévoilées par La Provence, ce sont environ 45 000 personnes qui seront au stade pour cette affiche, ce qui est loin des standards habituels. La perspective d'un match à élimination directe contre le 5e du championnat pèsera-t-elle dans l’affluence ? Jean-Pierre Papin espère voir du monde pour ce choc OM-Stade Rennais, qui sera arbitré par Stéphanie Frappart.