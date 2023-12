L'OM connaît désormais son prochain adversaire en Ligue Europa, le Shakhtar Donetsk. Jean-Pierre Papin a partagé ses impressions sur ce tirage.

OM - Shakhtar Donetsk : Un match piège pour Jean-Pierre Papin

Après sa défaite à Brighton, l’Olympique de Marseille a perdu la première place de son groupe et devra passer par les barrages de la Ligue Europa. D’ailleurs, le tirage au sort a lieu ce lundi midi et les Phocéens sont fixés sur leur prochain adversaire dans la compétition. Les hommes de Gennaro Gattuso devront batailler avec le Shakhtar Donetsk avant d’accéder aux huitièmes de finale. À l’issue de ce tirage, Jean-Pierre Papin a livré ses premières impressions, en évoquant la complexité pour l’Olympique de Marseille d’affronter un tel adversaire, reversé de la Ligue des champions.

Il souligne que jouer contre le champion d'Ukraine représente un défi de taille, en mettant en avant l'expérience européenne impressionnante de cette équipe ukrainienne. Si l’OM s’en sort bien en évitant de grandes équipes comme l’AC Milan ou le Benfica, Jean-Pierre Papin précise que le Shakhtar Donetsk n’est pas une équipe à prendre à la légère. L’an passé, il avait éliminé une équipe française, le Stade Rennais, au même stade de la compétition. Les Phocéens devront donc tout faire pour éviter le piège face aux Ukrainiens. « On va jouer le champion d’Ukraine […] C’est toujours un match piège », a-t-il indiqué.

Jean-Pierre Papin souligne l'importance du public du Vélodrome

En qualifiant ce tirage de « match piège », Jean-Pierre Papin met en garde contre le danger que représente ce type de confrontation, soulignant la nécessité de rester vigilant même face à des équipes moins médiatisées. Il insiste sur le fait que le Shakhtar Donetsk a terminé troisième de son groupe en battant le FC Barcelone lors des phases de poule de la Ligue des champions. L’OM devra donc se méfier de son prochain adversaire en Ligue Europa.

Jean-Pierre Papin met aussi en avant l'importance du soutien du public marseillais lors de ce type de rencontre. Il évoque l'atmosphère unique que peut créer le public du stade Vélodrome, en qualifiant cette expérience de « magique ». Cette référence indique que le soutien des supporters peut jouer un rôle crucial dans la performance de l'équipe de l’OM et contribuer à créer un environnement positif sur le terrain. Samuel Gigot et ses coéquipiers affronteront Shakhtar Donetsk les 15 et 22 février 2024, une double confrontation décisive en Ligue Europa.