Mickaël Landreau a fait une sortie musclée pour désavouer la nomination de Jean-Pierre Papin au poste d’entraîneur du centre de formation de l'Olympique de Marseille.

OM : Quand Mickaël Landreau s'interroge sur l'option Jean-Pierre Papin

Ils ne sont pas en guerre mais se vouent en plus un respect mutuel. Cependant, leurs opinions peuvent être bien divergentes quand il s'agit de la gestion de l'Olympique de Marseille et Mickaël Landreau s'y prête à cœur joie. Depuis la réunion tendue du 18 septembre entre les supporters et les dirigeants marseillais, les choses ne semblent pas aller dans le bon sens. C'est en tout cas ce que laisse croire la sortie musclée de Mickaël Landreau sur la nomination de Jean-Pierre Papin. Avec la reconfiguration de l'organigramme de l'OM, l'homme de 60 ans hérite du poste d'entraîneur du centre de formation du club.

Il quitte ainsi son poste de conseiller du président de l'OM pour s'occuper de la formation, au grand étonnement de Mickaël Landreau. Pour l'ancien gardien de but, Papin manque de référence dans le domaine de la formation. Loin de toute méchanceté, l'homme de 44 ans se demande quel message on donne à la formation marseillaise avec la nomination de Jean-Pierre Papin, qui reste pour lui une bonne personne.

Jean-Pierre Papin, un choix qui interpelle

Loin de mériter sa nomination, Jean-Pierre Papin semble hériter d'un poste de façon fantaisiste aux yeux de Mickaël Landreau. Il ne s'est pas du tout montré tendre au moment de désavouer ce choix opéré par la direction de Pablo Longoria. L'ancien gardien de but se sent personnellement interpellé et affiche publiquement ses doutes sur la personne de Papin, notamment en termes de gouvernance.