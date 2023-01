FC Nantes Mercato : Mollet met la pression sur le FCN pour Delort

Publié par ALEXIS le 19 janvier 2023 à 12:50

À peine arrivé au FC Nantes, Florent Mollet met la pression sur les dirigeants de son nouveau club, afin de boucler rapidement le transfert de Delort.

Six mois seulement après avoir quitté le Montpellier HSC, Florent Mollet est revenu en Ligue 1. Il s’est engagé avec le FC Nantes, mardi, et a été présenté officiellement en conférence de presse, mercredi. Il s’est lié au FCN jusqu’en juin 2025, pour la grande joie de son nouvel entraîneur Antoine Kombouaré. « Oui, Flo’ (Mollet) est un vrai renfort. C’est un joueur d’expérience. »

L’entraîneur du FC Nantes a même prévu d’aligner le milieu offensif, dès dimanche, en 16es de finale de la Coupe de France contre l’ES Thaon (National 3). « L’idée, c’est que Florent travaille, qu’il monte en puissance. On va réfléchir pour le match de Coupe de France, savoir s’il va démarrer ou rentrer en cours de partie. Florent a besoin de jouer […] », a annoncé le technicien kanak.

FC Nantes Mercato : Mollet presse le FCN pour boucler l'arrivée de Delort

Arrivé au FC Nantes en même temps que Jaouen Hadjam, arrière gauche recruté au Paris FC, Florent Mollet espère surtout l’arrivée de son ami Andy Delort. Le transfert de l’avant-centre de l’OGC Nice au FC Nantes est dans les tuyaux. À moins d’un revirement de dernière minute, il devrait rejoindre son ancien coéquipier du Montpellier HSC au FC Nantes. Florent Mollet est même impatient de voir débarquer Andy Delort (31 ans) à la Jonelière.

« C’était un très bon ami (Andy Delort, ndlr). C’est un joueur avec qui on se trouvait beaucoup à Montpellier. On se ressemble, on a le même caractère, on est franc du collier. Au-delà d’être un super mec, c’est quelqu’un qui emmène toute l’équipe. J’espère qu’il nous rejoindra », a souhaité le nouveau N°25 du FCN, lors de sa présentation face à la presse.