Parti du FC Nantes l’été dernier, Andy Delort n’est pas totalement fermé à un retour en Ligue 1. Il l’envisage dans le coin de sa tête.

Mercato FC Nantes : Andy Delort, quatre clubs en trois ans

Andy Delort est dans son quatrième club en l’espace de trois saisons. Transféré de Montpellier à l’OGC Nice à l’été 2021 pour 10 millions d’euros, il a passé une saison au Gym avant de se retrouver en conflit avec le club azuréen. Une discorde qui a finalement débouché sur son prêt au FC Nantes en janvier 2023, mais avec une option d’achat. A peine transféré définitivement chez les Canaris l’été dernier que l’attaquant de 32 ans a fait ses valises pour rejoindre Umm Salal au Qatar. Le FCN l’aurait cédé à 2,5 millions d’euros, soit la moitié du prix auquel il l’avait recruté à Nice.

Andy Delort se dit épanoui dans le Golfe où il est sous contrat jusqu’en juin 2025. « Je reprends du plaisir à jouer alors que les huit derniers mois à Nice ou Nantes, ça s’est très mal passé », a -t-il déclaré dans Midi Libre.

Mercato : Andy Delort a pensé à revenir à Montpellier

Toutefois, l’international algérien (15 sélection, 2 buts) avoue avoir pensé à revenir à Montpellier où il avait passé trois saisons réussies (2018-2021). Il évoque des négociations avec le président du club héraultais dans ce sens, mais elles ne sont pas allées plus loin. « J’y ai pensé aussi. On en a discuté avec Laurent Nicollin, mais on a vu que cela allait être compliqué. C’est pour ça que cela ne s’est pas fait », a-t-il expliqué. « Je sais que cela se serait bien passé », a-t-il glissé.

En vacances en ce moment, Andy Delort ne ferme pas la porte à un retour en Ligue 1. Car comme il le rappelle : « dans le football, il ne faut jamais dire jamais ».