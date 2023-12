Pour sa première sur le banc du FC Nantes, Jocelyn Gourvennec s'est offert le scalp de l'OGC Nice. Il revient sur ce succès étonnant, mais logique.

FC Nantes : « Jouer simple », la tactique de Gourvennec contre Nice

La noyade était proche. Mais samedi, le FC Nantes a enfin dit adieu à sa série noire de 4 matchs sans victoire en Ligue 1. Le club des Bords de l'Erdre s'est offert le scalp de l'OGC Nice, alors deuxième du championnat, à domicile (1-0) lors de la 14ème journée. L'unique but de Florent Mollet (25') a suffi au bonheur des hommes de Jocelyn Gourvennec, qui réussit donc sa première sur le banc des Canaris.

Après la rencontre, l'entraîneur de 51 ans était plus que satisfait du résultat. Et si les supporters s'attendaient à une tactique rondement menée pour ce succès, il a finalement révélé une stratégie assez basique. Dans des propos rapportés par L'Équipe, Gourvennec rappelle d'abord que ses joueurs le connaissent à peine. C'est pourquoi l'ancien coach du LOSC ou de Bordeaux « s'est attaché à leur proposer des choses simples », dans lesquelles « ils puissent se sentir bien ». Le but était de rendre le plan le plus clair possible, face à un adversaire alors invaincu avant ce match.

La grande satisfaction de Jocelyn Gourvennec

Au classement, le FC Nantes remonte enfin. Après avoir perdu du terrain dans une éventuelle course au top 5, le club des Bords de l'Erdre est désormais huitième. Cinq longueurs le séparent de Reims, cinquième, et huit unités provisoires du premier relégable Clermont. Les Auvergnats se déplacent à Brest, septième, dans l'après-midi.

Au-delà d'une tactique réussie, le contenu du match a également plu à Jocelyn Gourvennec. Celui-ci estime que si le plan a marché, c'est aussi parce qu'il a été respecté à la lettre. C'est « une grande joie parce que ce n'est jamais facile pour un coach et son staff d'arriver en cours de saison et de n'avoir que trois, quatre jours pour préparer un match », ajoute-t-il auprès du quotidien sportif. La page Pierre Aristouy peut déjà être tournée.