FC Barcelone Mercato : Le Barça d'accord avec une star de Man City

Publié par Thomas G. le 19 janvier 2023 à 20:47

Mis sous pression par les velléités de départ de Sergio Busquets, le FC Barcelone aurait bouclé l'arrivée d'une star de Man City.

Depuis le début de saison, l’avenir de Sergio Busquets au FC Barcelone est incertain à quelques mois de la fin de son contrat. L’international espagnol n’a pas encore prolongé, et les Blaugranas souhaiteraient recruter un nouveau milieu de terrain pour lui succéder. La cellule de recrutement du FC Barcelone s’active en coulisse depuis plusieurs mois et les pistes se sont multipliées. Le Barça a notamment visé Martin Zubimendi, N’Golo Kanté, Youri Tielemans ou encore Ruben Neves pour succéder à Sergio Busquets. Cette semaine, la succession du champion du monde 2010 aurait connu un nouveau rebondissement avec un regain d'intérêt pour une ancienne cible.

Selon les informations de José Alvarez, le FC Barcelone aurait repris contact avec l’international allemand Ilkay Gundogan. Le milieu de Man City est en fin de contrat dans six mois avec les Skyblues et la direction du Barça aimerait profiter de cette aubaine. Ilkay Gundogan est l’un des hommes clés du dispositif de Pep Guardiola, et le FC Barcelone pourrait faire un gros coup en le recrutant gratuitement. Le profil du milieu allemand ferait l’unanimité au sein du Barça et le joueur serait ouvert à l’idée de quitter Man City. À 32 ans, Ilkay Gundogan souhaiterait découvrir une nouvelle expérience après avoir remporté la Bundesliga et la Premier League.

FC Barcelone Mercato : Le Barça aurait bouclé l’arrivée d’Ilkay Gundogan

Toujours d'après José Alvarez, le FC Barcelone aurait réussi à convaincre Ilkay Gundogan de s’engager librement en juillet prochain. L’international allemand pourrait donc être la première recrue du mercato estival du Barça. Le milieu de Manchester City est libre de s’engager avec le club de son choix depuis le 1er janvier. Son arrivée au Barça pourrait être officialisée dans les prochaines semaines. En parallèle, le FC Barcelone souhaiterait recruter plusieurs joueurs en fin de contrat. En plus d’Ilkay Gundogan, Inigo Martinez et Youssoufa Moukoko sont dans le viseur du Barça. Cet été, les Blaugranas pourraient de nouveau être des acteurs majeurs du mercato.