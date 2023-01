PSG : Depuis Riyad, le Paris SG annonce une très bonne nouvelle !

Publié par JEAN-LUC D le 19 janvier 2023 à 21:17

Avant d’affronter la Riyadh Season Team emmenée par Cristiano Ronaldo ce jeudi en Arabie Saoudite, le PSG a annoncé une bonne nouvelle à ses supporters.

Attendue depuis plusieurs semaines par les millions de supporters du Paris Saint-Germain, la bonne nouvelle est tombée ce jeudi, peu avant le match amical contre une composition saoudienne qui regroupe les joueurs d’Al-Hilal et d’Al-Nassr, la nouvelle formation de Cristiano Ronaldo. En effet, le club de la capitale française a dévoilé, ce jeudi après-midi, son maillot fourth.

Cette tunique a été portée pour la première fois ce jour même par les hommes de Christophe Galtier contre la Riyadh Season Team de Cristiano Ronaldo. Un maillot dessiné par la marque Jordan et disponible dès à présent en précommande, exclusivement sur PSG.FR, puis en vente à partir du 23 janvier avec l’ensemble de la collection dans tous les réseaux NIKE et PSG, online et magasins.

PSG : La nouvelle collection fourth rend hommage à la Tour Eiffel

Le maillot fourth est différent des autres. Sur cette tunique, le Paris Saint-Germain dispose de plus de latitudes que pour sa tenue domicile ou extérieure, celle-ci est à dominante noire avec des rayures dorées, le logo Jordan est également du même coloris. Ce quatrième maillot puise son inspiration des nuits parisiennes et rend hommage à la Tour Eiffel, selon le communiqué officiel.

« Le Paris Saint-Germain et Jordan Brand dévoilent aujourd’hui son quatrième maillot pour la saison 2022-2023. Ce maillot noir et doré réaffirme l’attachement du club à la ville de Paris qui inspire chacune de ses créations (…) Innovant et audacieux, le maillot rend hommage à la Ville Lumière. Le noir rappelle les soirs des grandes affiches au Parc des Princes.

Le maillot est traversé de nombreux faisceaux jaunes, dont l’agencement rend un hommage subtil aux poutres illuminées du plus beau monument de la capitale, la Tour Eiffel, qui trône fièrement sur le logo du club. La tunique affiche un look résolument électrique qui véhicule une sensation de vitesse », a expliqué le Champion de France en titre sur son site internet.