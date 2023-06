Malgré une saison difficile qui le conduira en Ligue 2 la saison prochaine, l’Angers SCO a séduit un nouveau partenaire. Le nouveau deal aura une durée de 3 ans .

Nike se lie au SCO Angers pour les 3 ans à venir

La collaboration qui débute avec Nike démontre le dynamisme qui anime le club et permet de partager des valeurs communes telles que l'excellence, le goût de l'effort et la détermination. En s'associant à la célèbre marque à la virgule, Angers SCO renforce ainsi sa notoriété et son attractivité, tant en France qu'à l'étranger.

Le président délégué d'Angers SCO, Teddy KEFALAS, a exprimé sa grande fierté quant à la réalisation de ce nouveau partenariat avec Nike, leader mondial de l'équipement sportif. Cette collaboration avec une marque aussi puissante représente pour lui une étape fondamentale dans le développement du SCO Angers. Ce partenariat offre de nouvelles perspectives et renforce la position du club sur la scène internationale.

Nike, dont le siège est situé à Beaverton, dans l'Oregon (États-Unis), est reconnu comme la marque leader de l'équipement sportif. Elle accompagne de nombreux clubs de football professionnels à travers le monde. Avec un effectif avoisinant les 80 000 employés et un chiffre d'affaires d’environ 37 milliards de dollars, Nike joue un rôle déterminant dans l'industrie du sport.