PSG Mercato : Après Mbappé, le Real Madrid vise un taulier de Paris

Publié par Thomas G. le 20 janvier 2023 à 13:07

Conscient de la qualité de son effectif, le PSG pourrait perdre un grand défenseur qui est dans le viseur du Real Madrid, après Mbappé.

Le PSG a profité de sa tournée annuelle au Qatar pour s'imposer face à Riyadh Season et à une sélection de joueurs du championnat saoudien. Un dernier test avant le 16e de finale de la Coupe de France face à Pays de Cassel, lundi. Le Paris Saint-Germain pourra une nouvelle fois compter sur l’international marocain Achraf Hakimi. Cette saison, les performances du demi-finaliste de la Coupe du monde sont pointés du doigt. Le défenseur de 24 ans peine à retrouver le même rendement qu’à l’Inter Milan, notamment sur le plan offensif.

L’international marocain pourrait ainsi être ouvert à un départ l’été prochain. Selon les informations de TodoFichajes, le Real Madrid souhaiterait rapatrier Achraf Hakimi, l’été prochain. Les Merengues sont à la recherche d’un nouvel arrière droit pour lancer leur nouveau projet galactique et concurrencer Dani Carvajal. L’international marocain qui a été formé au Real Madrid ferait l’unanimité au sein de la Casa Blanca et une approche pourrait être faite dans les prochains mois. La possibilité de rentrer dans son pays natal et de s’imposer dans son club formateur pourrait plaire à Achraf Hakimi et le convaincre de quitter le PSG. Reste à savoir si les dirigeants du Paris Saint-Germain accepteront de laisser partir l’un des hommes forts de l’effectif de Christophe Galtier.

PSG Mercato : L’avenir d’Achraf Hakimi dépendant de Kylian Mbappé ?

Les dirigeants du Real Madrid pourraient tenter de recruter les deux amis, Kylian Mbappé et Achraf Hakimi, l’été prochain. L’international marocain pourrait être un moyen de convaincre l’attaquant du PSG de signer au Real Madrid. Selon les informations de TodoFichajes, les Madrilènes pourraient transmettre une offre de 70 millions d’euros au Paris Saint-Germain.

À l’heure actuelle, Kylian Mbappé et Achraf Hakimi font partie des éléments intransférables de l’effectif du PSG. Les résultats du Paris Saint-Germain seront néanmoins décisifs pour l’avenir des deux joueurs. En cas d’élimination prématurée en Ligue des Champions, le PSG pourrait être contraint de se séparer de ses meilleurs joueurs.