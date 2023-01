FC Lorient Mercato : Un joyau de Rennes pour remplacer Ouattara

Publié par Jules le 20 janvier 2023 à 17:50

Alors que le FC Lorient vient de conclure la vente de Dango Ouattara, les Merlus auraient déniché un attaquant originaire de Rennes pour le remplacer.

Hier soir, le FC Lorient a officialisé la vente de Dango Ouattara à Bournemouth contre 27 millions d'euros avec bonus, ce qui en fait la plus grosse vente de l'histoire du FCL. Grâce à cet argent, les Merlus, qui réalisent déjà un très beau début de saison, vont pouvoir se renforcer sur le marché des transferts, eux qui ciblent plusieurs pistes offensives pour remplacer le Burkinabé, notamment Romain Faivre, qui pourrait quitter l'OL dès ce mois de janvier.

Néanmoins, le dossier menant à l'ancien joueur du Stade Brestois n'est pas évident puisque les Lorientais ne sont pas seuls sur ce dossier. En plus du FC Lorient, le LOSC, le FC Nantes et le RC Strasbourg seraient très intéressés par le profil du milieu offensif lyonnais, qui semble avoir un petit faible pour le FCL. Néanmoins, les Merlus continuent de creuser des pistes, et deux joueurs apparaissent déjà dans la short-list du club breton, dont une menant à un joueur bien connu de la Ligue 1.

FC Lorient Mercato : Le FCL vise Djenepo et Isidor pour remplacer Ouattara

D'après les informations de Foot Mercato, le FC Lorient serait très intéressé par le profil de Moussa Djenepo, qui joue à Southampton en Angleterre. Loin d'être un titulaire indiscutable en Premier League, le joueur pourrait être tenté par un départ. Le FCL reste donc aux aguets dans ce dossier qui représenterait l'une des deux pistes qu'étudient les Merlus pour ce mois de janvier.

La seconde piste révélée par le média en ligne mène tout droit à Wilson Isidor, qui connaît bien la Ligue 1. Formé au Stade Rennais et passé par l'AS Monaco, l'attaquant du Lokomotiv Moscou brille en Russie depuis son arrivée, et ne serait pas contre l'idée d'un retour en France pour s'y imposer dans un club de l'élite. Pour le moment, les Merlus ne semblent pas être passés à l'action pour ces deux joueurs, mais cela pourrait ne pas trop tarder.