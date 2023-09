Malgré un accord verbal entre les deux parties, Wilson Isidor ne viendra pas à l’OM. Le Français va finalement signer au Zénith Saint-Pétersbourg.

Mercato OM : Wilson Isidor voulait revenir en France

Wilson Isidor a vécu un mercato estival très mouvementé. Après une bonne saison au Lokomotiv Moscou, l’attaquant était courtisé par de nombreux clubs français. En plus de l’OL et du FC Lorient, l’Olympique de Marseille envisageait aussi de le recruter et était proche de rafler la mise dans ce dossier. Désireux de revenir en France, Wilson Isidor avait même répondu favorablement aux avances marseillaises.

Cependant, les plans de l'OM ont changé lorsqu'ils ont recruté Joaquin Correa pour occuper le couloir gauche, ce qui jouait alors en faveur d’un autre prétendant, le FC Metz. À l’instar des Marseillais, les Messins semblaient même proches de boucler sa signature dans les dernières heures du mercato estival. Mais les exigences financières du Lokomotiv Moscou ont finalement fait capoter l'opération. Wilson Isidor n’a donc pas fait son retour en France cet été et se dirige vers une autre destination.

Wilson Isidor attendu au Zénith Saint-Pétersbourg

Foot Mercato assure en effet que l’ancien avant-centre de l’AS Monaco va a priori rejoindre le Zénith Saint-Pétersbourg sous la forme d’un prêt avec option d’achat, dont le montant n’a pas été précisé. Même si le deal n’est pas encore bouclé, tout semble déjà réglé entre les différentes parties. Il est prévu que Wilson Isidor passe sa visite médicale avec le Zénith Saint-Pétersbourg d'ici la fin de la semaine. Une fois cette étape franchie avec succès, le joueur de 23 ans s’engagera officiellement avec son nouveau club.

Ce transfert, s’il est confirmé, marquera ainsi un nouveau chapitre dans la carrière de Wilson Isidor. Le natif de Rennes quittera le Lokomotiv Moscou pour poursuivre son aventure dans le championnat russe avec le Zénith Saint-Pétersbourg. L'attaquant de 23 ans espère apporter sa contribution à son nouveau club et saisir cette opportunité pour continuer à se développer en tant que footballeur professionnel.