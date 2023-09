Attaquant du Lokomotiv Moscou, Wilson Isidor devrait filer au Zénith-St-Pétersbourg. Pourtant, il était pressenti à l'OM. Explications sur ce revirement.

Mercato OM : Le Lokomotiv Moscou ferme face à Pablo Longoria

Il devait faire partie des nouveaux attaquants de l'Olympique de Marseille. Ancien joueur de l'AS Monaco, Wilson Isidor était pressenti pour rejoindre le club phocéen cet été. Seulement, le Lokomotiv Moscou n'a pas facilité les choses à Pablo Longoria, le président marsellais selon Foot Mercato. Le média sportif a annoncé les raisons du transfert avorté d'Isidor, qui sont assez étonnantes. Le club russe a refusé d'inclure une option d'achat dans le futur contrat de son attaquant. Or, il ne s'est pas montré aussi ferme avec les autres prétendants (OL, Zénith-St-Pétersbourg) puisqu'il a accepté des offres avec option d'achat.

Vous l'aurez compris, le dénouement est étrange pour Marseille qui devra se contenter de 4 recrues offensives (Aubameyang, Sarr, Ndiaye et Correa). De son côté, Wilson Isidor est désormais bien parti pour s'engager avec le Zénith-St-Pétersbourg. Le mercato estival russe se fermera le 14 septembre, ce qui permet ce transfert. Le club dirigé par Sergueï Semak a convaincu son homologue via une offre avec option d'achat, dont le montant n'a pas filtré d'après la source.

Coupe du Monde de rugby, bon ou mauvais point pour le Vélodrome ?

Si les joueurs de l'OM se reposent ce week-end, l'Orange Vélodrome continue de vivre. Le mythique stade des Phocéens a été transformé en « stade de Marseille » pour accueillir 6 matchs de la Coupe du Monde de rugby en France. Le premier sera Angleterre-Argentine et aura lieu à 21 heures. En plus des rugbymen, le Vél' doit également servir d'antre pour la messe du pape, samedi 23 septembre. On pourrait se dire que l'OM jouera bientôt dans un champ de patates, mais les jardiniers du club ont la solution.

Pour résister face aux différents évènements, voici l'argument numéro 1 : une pelouse nouvelle génération, dite hybride. « Cela permet une meilleure résistance du terrain avec les grandes périodes de chaleur que l'on a connues » précise Martin d'Argenlieu, directeur de Mars 360, qui gère l'Orange Vélodrome dans un entretien pour France 3 Provence-Alpes. Celui-ci ajoute que sur le plan sportif, la pelouse résiste parfaitement aux impacts. De quoi rassurer la bande à Marcelino, qui devra disputer 3 rencontres durant la période de la Coupe du monde de rugby.