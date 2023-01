ASSE Mercato : La signature d'une recrue officialisée à Saint-Etienne

Publié par ALEXIS le 21 janvier 2023 à 09:07

L’ ASSE a enregistré une nouvelle signature au sein de l’équipe entrainée par Laurent Mortel. Il s’agit d’un renfort en défense axiale.

L’ ASSE renforce son équipe afin de garder sa position de leader du groupe B, dans le championnat féminin de D2. Ainsi une nouvelle joueuse, Malikae Dayes, a rejoint les Vertes, à la suite de l’expérimentée Nadège Cissé. Évoluant en défense centrale, elle est en provenance de l’équipe de l’université du Maryland aux États-Unis. Elle s’est engagée avec l’AS Saint-Etienne pour six mois, jusqu’à la fin de saison. Malikae Dayes portera le numéro 27. Notons que c’est la première expérience de la recrue de l' ASSE hors du continent nord-américain.

La native de native de Brampton, dans la banlieue de Toronto (Canada), vient ainsi renforcer la défense stéphanoise pour la suite de la saison, avec pour objectif le retour en D1. « Après avoir évolué dans les diverses équipes nationales jeunes du Canada, Malikae Dayes a choisi la Jamaïque, pays de ses parents, en guise de sélection A. La joueuse de 23 ans a d’ailleurs quitté prématurément un rassemblement avec sa nation pour venir s’engager dans le Forez », a fait savoir le club ligérien.

ASSE Mercato : Malikae Dayes « très heureuse de rejoindre Saint-Etienne »

Elle est contente de signer à l’ ASSE. « Je suis très heureuse de rejoindre l’AS Saint-Etienne. C’est une grande équipe qui a fait un carton plein en début de saison. Venir en France et évoluer dans le championnat français est une grande opportunité pour moi. J’ai hâte de défendre les couleurs vertes », a-t-elle déclaré. Quant à Laurent Mortel, entraîneur de l’équipe féminine stéphanoise, il apprécie le profil de l’internationale jamaïcaine : « L’arrivée de Malikae Dayes répond à notre besoin de compléter l’effectif et pallier quelques manques défensifs. Défenseure solide et rapide, elle va offrir au staff plus de possibilités et intensifier la concurrence. »