ASSE Mercato : Un ancien Vert apprécie le marché de Saint-Etienne

Publié par ALEXIS le 23 janvier 2023 à 17:43

Ancien joueur de l’ ASSE, Damien Bridonneau s’est prononcé sur la situation des Verts. Il est séduit par le mercato de Saint-Etienne.

La direction de l’ ASSE avait promis de renforcer son équipe lors du mercato hivernal et elle a tenu parole. Cinq joueurs ont déjà rejoint le club ligérien. À huit jours de la fermeture officielle du marché des transferts, l'AS Saint-Etienne souhaite recruter encore trois joueurs : un défenseur central, un milieu défensif et un autre offensif.

Pour les deux derniers postes, les noms de Lamine Fomba (Nîmes Olympique) et Amine Boutrah (US Concarneau) sont associés à l’ ASSE, mais leurs clubs leur ferment la porte de sortie pour l'instant. Malgré tout, rien n’est définitif. Les positions peuvent bien bouger dans les derniers instants du mercato, si Saint-Etienne passe à offensive, comme ce fut le cas avec Gautier Larsonneur à Valenciennes FC.

ASSE Mercato : Bridonneau, « la cellule de recrutement a fait un très bon boulot »

Quelle que soit l’issue des derniers dossiers de l’ ASSE, Damien Bridonneau apprécie bien le marché réalisé par Loïc Perrin et ses collaborateurs. « Je trouve que la cellule de recrutement a fait un très bon boulot depuis décembre. 80 voir 90 % de l’effectif a changé », a-t-il souligné. L’ancien défenseur de l’ ASSE a demandé ensuite de la patience, en vue du maintien. Il estime que l’équipe de Laurent Batlles est en train de se mettre progressivement en place.

« J’ai beaucoup aimé le match à Niort. Je pense qu’il faut être patient. Les recrues qui sont arrivées vont faire un bien énorme. Ils vont prendre de la confiance. C’est un tout. À un moment donné, il faut rebooster tout le monde. Il n’y a que les résultats et la performance qui feront que les Saint-Étienne repartira. Il faut encourager nos Verts, nos joueurs, notre staff », a-t-il indiqué, s’adressant surtout aux supporters. Pour rappel, le peuple vert boycotte les produits dérivés de l’ ASSE et les matchs à domicile depuis la défaite contre Rodez (0-2) à Geoffroy-Guichard, en novembre dernier.