ASSE : Le message fort de Batlles dans le vestiaire à Niort dévoilé

Publié par ALEXIS le 21 janvier 2023 à 15:37

En marge de ses propos en conférence de presse, le coach de l’ ASSE a adressé un message fort à ses joueurs dans le vestiaire, lors de la victoire à Niort.

L’ ASSE a bien bouclé la manche aller du championnat, en infligeant une défaite aux Chamois Niortais à Niort (1-0), lors de la 19e journée de Ligue 2. Cette victoire, combinée à celle contre le Stade Lavallois (1-0) la journée précédente, a permis à l’AS Saint-Etienne de quitter la 20e et dernière place pour la 18e, juste à la mi-saison. Ce bond a été une grosse bouffée d’oxygène pour Laurent Batlles, qui était sous la menace d’un limogeage. Ce dernier doit son poste aux joueurs arrivés en renfort dans son équipe cet hiver, notamment l’avant-centre Gaëtan Charbonnier, déjà auteur de 2 buts lors des 3 derniers matchs disputés.

L’entraineur de l’ ASSE avait justement apprécié l’apport des recrues et salué la précieuse victoire sur les Niortais. « Les recrues nous apportent ce qu’on voulait. On a montré un peu plus d’assurance, de maturité, de sérénité, notamment sur le plan défensif […]. Nous ne sommes plus derniers et c’est important […] », s’est-il réjoui, lors de son passage en conférence de presse, à l’issue du match.

ASSE : Batlles à ses joueurs à Niort, « on continue comme ça, on ne s’enflamme pas »

Cinq jours après le succès de l’ ASSE à Niort, les premiers mots de Laurent Batlles à ses joueurs, dans le vestiaire, sont dévoilés dans l’épisode 18 du ‘’Inside Match Week’’ de la semaine. Selon les propos rapportés par Peuple-Vert, il a livré le message suivant : « Ce sont toujours des matchs difficiles à gagner, notamment dans des conditions comme ça. Donc bravo pour la victoire. On continue à avancer, on n’a rien fait ! On est dans un temps de passage où on continue la série, c’est tout. Ok, les gars. On continue comme ça les gars, on ne s’enflamme pas ! Allez ! »