PSG Mercato : Mbappé, le Paris SG prépare la riposte contre le Real

Publié par JEAN-LUC D le 24 janvier 2023 à 00:13

Si le Real Madrid lance une offensive pour Kylian Mbappé lors du prochain mercato estival, les dirigeants du PSG auraient d’ores et déjà prévu une riposte de la même envergure en direction du club madrilène.

Malgré une prolongation signée en mai dernier et le liant au Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2025, dont une année en option, Kylian Mbappé pourrait faire l’objet d’une relance de la part du Real Madrid en de saison. Il y a quelques jours, The Athletic rapportait que la direction du club de la capitale française est convaincue que la Maison-Banche entend bien prendre sa revanche lors du mercato estival, un an après avoir vu Mbappé faire volte-face et repousser ses avances pour poursuivre son aventure en Ligue 1.

Et le Champion de France en titre s’y prépare déjà. « Le seul club qui peut réellement le faire lâcher le PSG, c’est le Real Madrid. Rien n’est impossible dans le football, mais nous pourrions demander 400 millions d’euros, ou même ne mettre aucune limite de prix », a d’ailleurs récemment confié un membre important du PSG au média britannique. Mais selon Defensa Central, Mbappé aurait été surpris et surtout très énervé par cette information. L’international français de 24 ans considère que ce prix le « condamne » à rester à Paris jusqu’à la fin de son contrat.

Nasser Al-Khelaïfi et les décideurs parisiens pourraient donc céder sous la pression du Champion du monde et négocier un prix raisonnable avec le Florentino Pérez. Si un tel scénario devait se produire, le Paris SG pourrait à son tour tenter un très gros coup chez les Madrilènes.

PSG Mercato : Al-Khelaïfi prêt à se venger avec Vinicius si le Real s’attaque à Mbappé

En effet, d’après les informations divulguées ces dernières heures par le média espagnol Defensa Central, si le Real Madrid tente de recruter Kylian Mbappé lors du prochain mercato estival, Nasser Al-Khelaïfi fera tout son possible pour déloger l’attaquant brésilien Vinicius Junior de Madrid. En la matière, le Paris Saint-Germain avait fait ce coup au FC Barcelone avec Neymar à l’été 2017, alors que le club catalan draguait en cachette avec Marco Verratti.

Et si l’ancien prodige de Flamengo a repoussé les Rouge et Bleu par le passé, cela pourrait changer l’été prochain, même si le Real Madrid rêve d’un trio Vincius-Haaland-Mbappé. Régulièrement critiqué par la presse espagnole et livré à la vindicte populaire, Vinicius Junior pourrait notamment se laisser convaincre par un nouveau challenge loin de la Liga. Si Mbappé rejoint le Santiago Bernabeu, le compatriote de Neymar pourrait donc accepter de venir le remplacer au Parc des Princes.