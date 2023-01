PSG Mercato : José Mourinho confirme pour Nicolo Zaniolo !

Publié par JEAN-LUC D le 24 janvier 2023 à 05:13

Pablo Sarabia parti à Wolverhampton, le PSG s’est vu proposer Nicolo Zaniolo pour cet hiver. José Mourinho, l'entraîneur de l’AS Rome, a fait le point sur la situation de son joueur.

À la recherche d’un renfort offensif, « un joueur de côté. Grand, qui va vite, qui marque des deux pieds et fort de la tête », selon Christophe Galtier, le Paris Saint-Germain se serait vu proposer un joueur de l'AS Roma. En effet, d’après les renseignements de Foot Mercato, Nicolo Zaniolo aurait été proposé à Luis Campos par le club italien.

Après quatre saisons passées sous les couleurs de la Louve, le milieu de terrain offensif de 23 ans aimerait changer d’air pour passer un cap dans sa carrière. Selon Sky Sports, les dirigeants romains réclameraient entre 30 et 40 millions d'euros pour l’international italien, mais serait même prêt à accepter un prêt avec une obligation d’achat pour Zaniolo, à en croire Foot Mercato. Un dossier évoqué ce lundi par le coach des Giallorossi en personne.

PSG Mercato : « Nicolo Zaniolo a demandé à quitter le club »

Auteur de 2 buts et 3 passes décisives en 17 matches toutes compétitions confondues, Nicolo Zaniolo déçoit énormément cette saison. Régulièrement absent pour des blessures, le compatriote de Marco Verratti n'a pas été prolongé par son club, alors que son contrat se termine en juin 2024. D’après Sky Sports, l’ancien joueur de l’Inter Milan voudrait quitter la Roma durant ce mercato hivernal. Un souhait d’ailleurs confirmé par son entraîneur José Mourinho, qui précise toutefois que son protégé est encore loin d’un départ, faute d’offre satisfaisante.

« Nicolo Zaniolo a demandé à quitter le club, mais ce n'est pas sûr que cela se produira. Les propositions actuelles ne suffisent pas. Nous avons seulement besoin d'une bonne proposition pour laisser partir Zaniolo, et nous ne l'avons pas reçue. Mon sentiment est qu'à la fin, il restera », a déclaré le technicien portugais auprès de DAZN.

Outre le PSG, Tottenham, West Ham et Brighton seraient aussi intéressés par Zaniolo. Les Albion auraient notamment formulé une offre de 25 millions d’euros pour le natif de Massa. Selon le journaliste Gianluca Di Marzio, l'Atlético Madrid, la Juventus Turin, Arsenal et Chelsea seraient également dans la course pour l’ancien partenaire de Javier Pastore.