AS Roma Mercato : José Mourinho veut boucler l'arrivée d'un attaquant

Publié par Jules le 24 mars 2022 à 15:36

L'AS Roma veut se renforcer pour la saison prochaine. Le club de José Mourinho se rapprocherait de l'arrivée d'un nouvel attaquant dès cet été.

AS Roma Mercato : Un attaquant portugais en approche

José Mourinho, débarqué à Rome cette saison, a encore du mal à mener son équipe vers les sommets. Pointant à la 6e place du championnat italien après sa victoire 3-0 contre son rival, la Lazio, le club espère encore disputer l'Europe la saison prochaine et veut se renforcer dans cette optique. Si Mourinho souhaite faire signer un nouveau contrat à Mkhitaryan, le coach de l'AS Roma explorerait également plusieurs pistes afin de renforcer le secteur offensif de son équipe cet été.

La piste prioritaire pour Mourinho mène à la Liga et plus précisément à Gonçalo Guedes qui réalise une belle saison du côté de Valence. Auteur de 11 buts et 5 passes décisives, l'international portugais (29 sélections) aurait tapé dans l'œil du coach portugais qui aimerait beaucoup le faire venir dans la capitale italienne. Le Corrierre dello Sport annonce en effet que le club serait prêt à se positionner pour l'ailier de 25 ans qui est évalué aux alentours de 30 millions d'euros. Une belle somme qui pourrait convaincre Valence de lâcher l'un des cadres de son effectif.

D'autres pistes sont explorées

L'AS Roma, qui veut absolument se renforcer en attaque, garde un œil sur plusieurs autres profils en cas d'échec avec Gonçalo Guedes dont le contrat avec Valence court jusqu'en 2024. Ainsi, les Romains multiplient les pistes dans plusieurs championnats européens afin de réaliser un coup à moindre frais pour garnir son secteur offensif.

L'une de ces pistes mène en Allemagne. En effet, le club de la Louve suivrait la situation de Filip Kostić (29 ans), dont le contrat avec l'Eintracht Francfort arrive à son terme en juin. Également pisté par la Lazio, le joueur, qui plaît beaucoup à José Mourinho, pourrait donc débarquer libre à Rome dès cet été. Le club Giallorossi reste également attentif aux prestations d'Antonin Barak (27 ans) qui évolue à l'Hellas Verone et qui réalise une très belle saison en Serie A. Arrivé cette saison en provenance de l'Udinese, le milieu offensif tchèque auteur de 10 buts avec les Gialloblu pourrait coûter environ 20 millions d'euros à l'AS Roma.