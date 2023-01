PSG Mercato : Le Paris SG boucle un transfert dans les buts

Publié par Thomas le 24 janvier 2023 à 11:43

Toujours dans l'attente d'une première recrue hivernale, le PSG a officialisé ce mardi le transfert d'un gardien de but en prêt.

Plutôt timide depuis l’ouverture du marché des transferts, le PSG s’apprête à accélérer ces prochains jours pour finaliser plusieurs dossiers importants. Si les venues d’un attaquant et d’un défenseur central se font toujours attendre, le Paris Saint-Germain œuvre en parallèle pour offrir des portes de sortie à certains de ses jeunes et indésirables. Une opération dégraissage qui débute ce mardi, avec l’annonce officielle du transfert de Mathyas Randriamamy, gardien de 19 ans, vers le FC Sète en National 2.

Le jeune rempart, déjà international avec l’équipe de Madagascar, va ainsi parfaire sa progression via un prêt sans option d’achat jusqu’à la fin de la saison. Le natif de Clamart avait intégré le Centre de formation du PSG en 2016, après avoir débuté à l’US Malakoff et joué au Paris FC. Cadre des équipes U17 puis U19 du Paris Saint-Germain, Randriamamy était apparu à plusieurs reprises dans le groupe professionnel en tant que troisième gardien, signant par ailleurs son premier contrat professionnel lors de l’été 2021.

PSG Mercato : Le Paris SG attend toujours sa première recrue de l’hiver

Si le PSG a initié ce mardi sa campagne de départs, le club attend toujours des renforts dans le sens inverse mais les dossiers se veulent complexes. En défense notamment, la venue de Milan Skriniar peine toujours à se concrétiser malgré un accord conclu entre le joueur et Paris. En cause, l’Inter Milan, où le joueur est sous contrat, qui se montre gourmand financièrement pour lâcher le roc slovaque.

Cette semaine, l’agent du défenseur a annoncé que le club lombard avait refusé une offre de 50 millions d’euros, plus 10 millions de bonus pour transférer Milan Skriniar au PSG. S’il ne parvenait pas à signer en janvier chez les Rouge et Bleu, le natif de Žiar nad Hronom est alors attendu pour s’engager librement au Paris SG dans six mois, sois à la fin de son contrat à Milan. Néanmoins, Luis Campos fera tout son possible pour attirer le joueur de 27 ans dès cet hiver.