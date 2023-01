Clermont Foot Mercato : Le CF63 se sépare d'un attaquant

Publié par Jules le 24 janvier 2023 à 16:30

Depuis le début du mercato hivernal, le Clermont Foot semble vouloir dégraisser, et cela se confirme avec l'officialisation du départ d'un attaquant.

Alors que les arrivées se font rares au Clermont Foot cet hiver, le club a déjà lâché plusieurs joueurs afin de se séparer d'éléments indésirables et faire baisser un peu la masse salariale qui a augmenté ces deux dernières saisons, depuis son accession en Ligue 1. Le CF63 pointe actuellement à la 8e place au classement et a déjà une belle avance de 13 points sur le premier relégable, ce qui permet aux dirigeants du club auvergnat d'entamer la seconde partie de saison avec un petit peu de marge.

Néanmoins, le CF63 se montre actif sur le marché des transferts, surtout dans le sens des départs puisque, pour le moment, aucune arrivée n'a été validée par le Clermont Foot, à part celle d'Adama Diakité, prêté dans la foulée en Suisse. En revanche, ce mardi, le club auvergnat vient de laisser partir un troisième joueur depuis le début du mois de janvier. Après les départs d'Arial Mendy à Grenoble, et de Brandon Baiye en Belgique, c'est désormais au tour de Jodel Dossou de faire ses valises pour rejoindre la Ligue 2.

Clermont Foot Mercato : Jodel Dossou s'est engagé avec le FC Sochaux

Comme l'a annoncé le FC Sochaux-Montbéliard par le biais d'un communiqué officiel publié ce mardi, Jodel Dossou quitte le Clermont Foot pour s'engager avec le FCSM, actuel 4e de Ligue 2. Depuis le début de la saison, l'international béninois (50 sélections) était loin d'être un titulaire indiscutable en Auvergne, lui qui n'est apparu qu'à 9 reprises en championnat avec le CF63, pour un seul but inscrit.

C'est donc loin des volcans et du Clermont Foot que l'attaquant de 30 ans va poursuivre sa route puisqu'il a paraphé un contrat d'un an et demi avec le FC Sochaux, qui a bon espoir de monter en Ligue 1 à la fin de la saison.