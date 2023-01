Clermont Foot Mercato : Un milieu de terrain quitte le CF63

Publié par Jules le 23 janvier 2023 à 10:46

Si le mercato de Clermont Foot est calme jusqu'à présent, les choses pourraient s'accélérer. Le CF63 vient d'acter le départ d'un milieu.

Pour le moment, le Clermont Foot ne s'est pas montré très actif sur le marché des transferts. En effet, le club auvergnat n'a validé l'arrivée que d'une recrue, le jeune Adama Diakité, en provenance du club amateur de Trélissac, prêté dans la foulée en Suisse, au FC Biel-Bienne. Alors que les rumeurs concernant le départ de Jodel Dossou en Ligue 2 s'intensifient ces derniers jours, le CF63 vient de boucler le transfert d'un milieu de terrain qui était en manque de temps de jeu.

Suite à une belle première partie de saison, le Clermont Foot a déjà fait un grand pas vers le maintien. Avec 28 points en 19 journées, le CF63 se positionne à la 8e place en Ligue 1, avec 13 points d'avance sur la zone rouge. Même si rien n'est fait, les pensionnaires de Gabriel-Montpied sont bien lancés pour sauver leur peau en Ligue 1, ce qui pousse Pascal Gastien à la prudence sur ce mercato, pour ne pas bousculer son effectif.

Clermont Foot Mercato : Brandon Baiye s'engage avec le KAS Eupen

Néanmoins, quelques indésirables pourraient quitter le club afin de récupérer des liquidités durant le mois de janvier. C'est le cas du milieu de terrain belge, Brandon Baiye, qui vient de quitter le Clermont Foot pour retourner au pays. Le joueur de 22 ans s'est engagé ce lundi avec le club de KAS Eupen, comme l'a annoncé le CF63 dans un communiqué publié sur son site officiel.

Alors qu'il n'était apparu qu'à 7 reprises en Ligue 1 depuis le début de la saison, Brandon Baiye quitte donc le Clermont Foot dans le cadre d'un transfert définitif, afin "d’acquérir plus de temps de jeu", comme l'explique le club. Pour le moment, on ignore encore le montant de l'opération et les clauses du contrat du Belge dans sa nouvelle équipe.