PSG Mercato : Paris s'attaque à un prodige de l'OL, une offre tombe !

Publié par Thomas G. le 25 janvier 2023 à 11:36

Toujours à la recherche d'un renfort en attaque cet hiver, le PSG s'active pour un prodige de l' OL et formule une première offre.

Depuis le départ de Pablo Sarabia pour 5 millions d’euros à Wolverhampton, le Paris Saint-Germain est à la recherche d’un nouvel attaquant. Conscients de la nécessité de recruter pour faire face à l’accumulation de matchs, les dirigeants du PSG ont multiplié les pistes ces dernières semaines. L’objectif est de dénicher la perle rare pour compléter l’armada offensive de l’effectif parisien. Le club de la capitale a des moyens limités durant ce mercato hivernal pour se renforcer et le PSG pourrait de nouveau se faire prêter des joueurs.

Cette semaine, ce dossier a pris une nouvelle tournure avec l’émergence d’une nouvelle piste pour le Paris Saint-Germain. Selon les informations de L’Équipe, le Paris SG aurait coché le nom de l’international espoir français Rayan Cherki pour succéder à Pablo Sarabia. Le jeune attaquant de l’ OL est sous contrat jusqu’en 2024 avec les Gones et sa situation contractuelle pourrait profiter au PSG.

Depuis plusieurs jours, le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais négocieraient le transfert de Rayan Cherki et les Gones auraient refusé une première offre du PSG. L’attaquant lyonnais serait la priorité de Luis Campos pour le mercato hivernal et une nouvelle proposition devrait être transmise dans les prochains jours. À 19 ans, Rayan Cherki pourrait franchir un cap en rejoignant le Paris Saint-Germain, et l’ OL pourrait accepter son départ selon RMC Sport.

PSG Mercato : Rayan Cherki pourrait être la première recrue du PSG

Malgré l’accord avec Milan Skriniar, le PSG privilégierait une arrivée de Rayan Cherki cet hiver. L’attaquant de l’ OL est ambidextre ce qui lui permet d’évoluer sur les deux côtés en attaque. Son arrivée permettrait à Christophe Galtier d’avoir de nombreuses options et de pouvoir faire souffler le trio Neymar-Messi-Mbappé.

Reste à savoir si le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais parviendront à trouver un terrain d’entente pour ce transfert. Le PSG pourrait proposer un prêt avec option d’achat à l’ OL pour boucler le dossier. Le club de la capitale pourrait frapper un gros coup en recrutant l’un des talents les plus prometteurs du championnat français, six mois après Hugo Ekitike.