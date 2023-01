PSG Mercato : Milan Skriniar tranche pour son arrivée au Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 24 janvier 2023 à 17:43

Libre le 30 juin prochain, Milan Skriniar ne va pas prolonger avec l’Inter Milan. Déjà d’accord avec le PSG, il aurait fait un choix fort pour son avenir.

C’est désormais une certitude : Milan Skriniar ne signera pas un nouveau contrat en faveur de l’Inter Milan. Arrivé en juillet 2017 contre un chèque de 34 millions d’euros, l’ancien défenseur central de la Sampdoria de Gênes s’apprête à faire ses valises pour quitter les rangs des Nerazzurri. Dans une interview accordée au média italien Telenord, l'agent du joueur de 27 ans, Roberto Sistici, a confirmé que son client n'allait pas prolonger son bail, qui expire en fin de saison, avec le club lombard.

« Avant Noël, j'ai communiqué à l'Inter la décision de ne pas accepter leur offre. Choix réaffirmé début janvier, avant la finale de la Supercoupe, lorsque j'ai également informé les dirigeants nerazzurri Marotta et Ausilio que nous pensions être libres d'écouter les offres des autres clubs. Ce n'était peut-être pas une communication obligatoire, mais pour le joueur et moi-même, c'était la manière la plus correcte de procéder, sachant que le sérieux et la transparence sont la meilleure façon de procéder pour nous », a déclaré le représentant de MilanSkriniar, ouvrant donc la porte à un départ. Mais a priori, si le natif de Ziar nad Hronom devait s’engager en faveur du Paris SG, ce ne serait pas pour cet hiver.

PSG Mercato : Milan Skriniar veut toucher le jackpot cet été

Ce mardi, le journaliste Gianluca Di Marzio a assuré sur le podcast de Sky Sports que « Skriniar ne renouvellera pas, il a un accord avec le Paris Saint-Germain et nous verrons si dans ces jours-ci le club français fera une offre pour le signer immédiatement. Nous attendons un mouvement de Luis Campos ». Selon Sport Mediaset, il faudrait que le PSG propose entre 10 et 15 millions d’euros pour s’attacher les services de l’ancien coéquipier d’Achraf Hakimi dès cet hiver, mais à ce jour aucune offre n’est arrivée sur la table des dirigeants de l’Internazionale.

Mais aux dernières nouvelles, le compte Twitter PSGInside_Actus assure que « Skriniar sera un joueur du PSG en Juillet 2023 ». Le portail spécialisé explique notamment qu’après l’échec des négociations entre Luis Campos et l’Inter l’été passé, Nasser Al-Khelaïfi et le Slovaque se sont promis de se voir en janvier pour signer en tant qu’agent libre. Une tendance confirmée par le journaliste Nicolo Schira, qui indique que le roc défensif de l’Inter tient à toucher sa prime à la signature au terme de la saison.

« Le PSG pousse très fort pour avoir Skriniar dans son effectif. Le club parisien pourrait satisfaire la demande de salaire de 9 millions d'euros par saison. Il a également été question d'une prime à la signature de 25 millions d'euros, mais le Paris Saint-Germain serait prêt à n'en payer que 10 », révèle Nicolo Schira. À six mois de la fin de son engagement avec le club milanais, Milan Skriniar ne compte donc pas renoncer à une prime à la signature. En plus, le PSG voudrait utiliser sa petite enveloppe de 10 à 15 millions d’euros pour attirer un attaquant cet hiver.