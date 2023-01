PSG : Kylian Mbappé au cœur d'une polémique au Paris SG

Publié par Thomas G. le 25 janvier 2023 à 17:36

Promu vice-capitaine par Christophe Galtier cette semaine, Kylian Mbappé pourrait s'attirer les foudres du vestiaire du PSG.

Cette semaine, Kylian Mbappé est un peu plus rentré dans l’histoire du Paris Saint-Germain en devenant le premier joueur du club de la capitale à inscrire un quintuplé. L’international français a permis au PSG de se qualifier pour les 8es de finale apres la victoire 7-0 face au Pays de Cassel. Kylian Mbappé n’est plus qu’à quatre longueurs du record d’Edinson Cavani.

Cette rencontre a également été l’occasion pour l’attaquant français d’affirmer son nouveau statut au Paris SG. Capitaine au coup d’envoi, Kylian Mbappé est désormais le vice-capitaine du club de la capitale derrière Marquinhos. C’est l’entraîneur du PSG, Christophe Galtier, qui a annoncé cette nouvelle après la victoire face au Pays de Cassel.

Depuis sa prolongation en mai 2022, Kylian Mbappé est un cadre du vestiaire parisien. Ce nouveau rôle symbolise le changement de statut du champion du monde français. À 24 ans, le numéro 7 du Paris Saint-Germain dispute sa sixième saison sous les couleurs rouge et bleu, et il est l’un des joueurs les plus capés de l’effectif.

Selon les informations de France Bleu Paris, Kylian Mbappé fait partie d’un groupe de joueurs qui participe aux décisions importantes avec Christophe Galtier. Cet état-major du PSG est constitué du capitaine Marquinhos et des quatre vice-capitaines : Marco Verratti, Sergio Ramos, Presnel Kimpembe et Kylian Mbappé.

PSG : Presnel Kimpembe sort du silence

Le nouveau rôle octroyé à Kylian Mbappé pourrait crée des tensions au sein du PSG. Hier soir, l’un des vice-capitaine du Paris Saint-Germain, Presnel Kimpembe, s’est exprimé par le biais de son compte instagram sur cette affaire. L’international français a déclaré : « Ces dernières heures, j'ai pu entendre et lire beaucoup de choses à mon sujet. Je souhaite donc mettre les choses au clair afin d'éviter de propager de fausses informations à mon égard. Je n'ai pas été mis au courant de cette décision, ceci est complètement faux », le défenseur français a également précisé qu'il « respectera toujours les décisions du club ».

Cette décision pourrait remettre en cause la prolongation de Presnel Kimpembe qui est sous contrat jusqu’en 2024 avec le PSG. L’international français rêve de devenir capitaine du Paris Saint-Germain depuis son plus jeune âge et le nouveau rôle de Kylian Mbappé pourrait le pousser à partir.