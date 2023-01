OM Mercato : Ultime coup de théâtre dans le dossier Bamba Dieng

Publié par Timothée Jean le 26 janvier 2023 à 21:03

Alors que l’attaquant de l’ OM, Bamba Dieng, semblait proche de rejoindre Lorient, la presse assure que son transfert finalement aurait échoué.

Très utilisé la saison dernière à l’ OM, Bamba Dieng a vu son statut de titulaire remis en cause suite à l’arrivée d’Igor Tudor. L’entraîneur croate préfère miser sur d’autres options pour animer son attaque. D'ailleurs, sa prestation décevante face au Stade Rennais (1-0) n’a pas amélioré sa situation. Le jeune joueur est poussé vers la sortie en cette fin de mercato hivernal. Et si plusieurs formations se bousculent pour le recruter, la piste la plus sérieuse menait au FC Lorient.

Annoncé un temps dans un échange avec Terem Moffi, le joueur de 22 ans devait rejoindre les Merlus dans le cadre d’un transfert sec. Le club lorientais souhaitait le racheter contre un chèque d’environ 9 millions d’euros. Sauf que l’Olympique de Marseille se montre très intransigeant pour son champion d’Afrique en titre. Et si les négociations entre les deux écuries sont intensifiées ces derniers jours, ce transfert aurait finalement avorté.

OM Mercato : Le transfert de Bamba Dieng à Lorient s'écroule

Le journaliste Saber Desfarges assure en effet que le problème détecté au genou de l’attaquant sénégalais, lors de sa visite médicale, a fait capoter l’opération. C’est cette même anomalie qui avait déjà fait échouer son transfert à l’OGC Nice lors du dernier mercato estival. Sans ce problème physique, Bamba Dieng aurait donc pu rejoindre le FC Lorient pour la suite de la saison Hélas, le jeune attaquant devrait finalement faire son retour à l’ OM l’âme en peine.

Cet ultime coup de théâtre ne signifie pas pour autant que l’attaquant sénégalais ne changera pas de club en cette fin de mercato d'hiver. RMC Sport indique pour sa part que la direction de l’ OM aurait déjà d’autres offres concrètes pour Bamba Dieng. Les noms de Leeds United et Everton sont évoqués. L'hypothèse de voir le natif de Pikine prendre une autre destination n'est donc pas à exclure

Quoi qu’il en soit, le média sportif assure que l' OM ne serait toujours au courant d'un éventuel retour de Bamba Dieng. L'attaquant sénégalais serait toujours présent en Bretagne et les discussions entre les différentes parties ne seraient toujours pas rompues. Le club phocéen craint juste que le FCL utilise l'anomalie détectée au genou du joueur pour faire baisser son prix, ce que refuse catégoriquement l' OM. Faute d'accord entre les deux formations, le jeune joueur devrait finalement revenir à Marseille contre son gré.