Ce samedi, Régis Le Bris était présent en conférence de presse. L'entraîneur du FC Lorient a fait le point sur les joueurs présents au Havre dimanche.

FC Lorient : Aiyegun Tosin prêt à débuter contre Le Havre

Une longue attente. Plus d'un mois après son arrivée, Aiyegun Tosin pourrait bien faire ses débuts avec le FC Lorient dimanche, à l'occasion de la 4ème journée de Ligue 1. Septièmes avec 5 points, les Merlus se déplacent au Havre, quatorzième avec 2 unités. Présent en conférence de presse ce samedi, Régis Le Bris a annoncé une grande nouvelle concernant le nouvel attaquant breton.

L'entraîneur du FCL a confirmé sa disponibilité face au HAC. L'international béninois (10 sélections, 3 buts) reprenait l'entraînement complet avec le groupe depuis quelques jours. Il devrait être appelé pour la première fois dans le groupe lorientais dimanche, sauf rebondissement. Sa fraîcheur physique doit être un atout considérable pour le club, qui a utilisé deux avants-centres dans les premières journées de Ligue 1 (Siriné Doucouré, Bamba Dieng). De plus, Dieng s'est blessé (adducteurs) et sera indisponible quelques semaines selon Ouest-France.

Benjamin Mendy et Tiémoué Bakayoko encore indisponibles

L'infirmerie du FC Lorient est encore bien garnie. Si les nouvelles sont très bonnes pour Aiyegun Tosin, elles le sont un peu moins pour Benjamin Mendy et Tiémoué Bakayoko. Les deux internationaux tricolores ne sont pas encore jugés à 100% prêts. « On avance pas à pas, mais on avance pas mal. Benjamin Mendy commence à faire la moitié de l’entraînement, désormais » a analysé Régis Le Bris.

Les deux recrues sont en phase de reprise avec ballon, tout comme Ayman Kari. Le jeune milieu relayeur, prêté par le PSG, est touché au péroné et ne pourra prendre part à la rencontre face au Havre AC. De leur côté, Bamba Dieng (adducteurs) et Quentin Boisgard (pied) reprennent le rythme loin des terrains de football. Pas de quoi inquiéter le FCL, qui a notamment fait sans l'ancien Marseillais lors de la victoire 4-1 contre Lille, la semaine passée.