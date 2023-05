En concurrence avec Seko Fofana pour une belle distinction sur cette fin de saison, Chancel Mbemba a mis le milieu du RC Lens au tapis.

OM : Chancel Mbemba remporte le trophée Marc-Vivien Foé

Il fait partie des meilleurs marseillais cette saison, et a logiquement été récompensé. Nominé pour tenter de remporter le trophée Marc-Vivien Foé qui récompense le meilleur joueur africain du championnat de France, Chancel Mbemba a été élu devant Seko Fofana, tenant du titre de la dernière édition.

La récompense lui a été délivrée par un jury composé de journalistes de RFI et de France 24. Le défenseur marseillais a récolté 207 points, soit seulement 11 de plus que Seko Fofana. Le troisième nominé était Terem Moffi, l'attaquant de l'OGC Nice, mais ce dernier n'a eu que 125 points au compteur. Interrogé au micro de RFI après sa victoire, le défenseur congolais est resté hymble, et a avoué qu'il aurait sans doute donné son vote au milieu du RC Lens, ainsi qu'à son ancien coéquipier, Bamba Dieng. "J'aurais voté pour Fofana. J'aurais voté également pour Bamba Dieng, parce que c'est mon gars. Il y a beaucoup de joueurs africains en Ligue 1, et beaucoup auraient mérité de gagner ce trophée."

Une fin de saison qui pose question

Véritable taulier de l'équipe phocéenne pendant une bonne partie de saison, Chancel Mbemba a vu son temps de jeu considérablement diminué à l'entame du sprint final. Quasiment titulaire à chaque rencontre, le défenseur congolais a pris place sur le banc, voyant Leonardo Balerdi lui être préféré, même lors de certains matchs importants.

Cette gestion faite par Igor Tudor a interpellé au sein du vestiaire marseillais, à commencer par le principal intéressé qui n'a pas vraiment compris cette mise à l'écart soudaine. Face à la relation qui semble avoir pris du plomb dans l'aile entre les deux hommes, l'avenir de Chancel Mbemba pourrait être remis en question si le technicien croate est confirmé sur le banc de l'OM la saison prochaine.