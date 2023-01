ASSE : Victor Lobry passe des consignes fermes contre Sochaux

Publié par ALEXIS le 27 janvier 2023 à 00:33

Passé en conférence de presse, à la suite de Batlles, Victor Lobry a livré des consignes pour ses coéquipiers de l’ ASSE contre Sochaux, samedi (15h).

L’ ASSE ouvre la première journée de la phase retour de la Ligue 2 face au FC Sochaux, samedi après midi, au stade Geoffroy-Guichard. Les Verts avaient été battus par les Lionceaux, à l’aller (2-1). C’était lors de la 11e journée, le 10 octobre 2022, au stade Auguste-Bonal à Montbéliard. Trois mois et demi plus tard, l’AS Saint-Etienne et le FC Sochaux-Montbéliard connaissent des fortunes diverses dans le championnat. Les Verts sont 18es avec 18 points et relégables, alors que les Lionceaux sont 4es avec 30 points et candidats pour la remontée en Ligue 1.

Il faut toutefois noter un détail important. L’ ASSE est sur une série d’invincibilité, soit un nul et deux victoires consécutives. Les Stéphanois sont donc dans une bonne dynamique, contrairement aux Sochaliens, qui ont perdu leurs trois derniers matchs, avant la mi-saison. L’enjeu du match est donc clair pour les deux adversaires. Pendant que l’AS Saint-Etienne vise une troisième victoires de suite pour quitter la zone rouge de relégation en National, le FC Sochaux, a à coeur de mettre fin à sa série négative, afin de se rapprocher des deux premières places qui donnent droit à la montée en Ligue 1.

ASSE : Victor Lobry, « il ne faut pas lâcher, et faire preuve de plus d’efficacité »

Conscient de la situation encore précaire de l’ ASSE, Victor Lobry (27 ans) veut éviter aux Verts de retomber sans leurs travers d’avant les trois dernières journées. Il a passé un message clair à ses coéquipiers dans ce sens. « On a fait quelques bons résultats, mais on est toujours à une place critique, dont il faut se sortir. Il ne faut pas lâcher, on voit bien qu’on n’a pas de marge », a-t-il prévenu.

« Il faut faire preuve de plus d’efficacité dans les passes, le pressing et le dernier geste surtout. On a pas mal d’occasions qu’il faut concrétiser. Ces derniers temps, on a retrouvé une assise défensive. C’est ce qui nous faisait défaut. On a corrigé ça collectivement, ça prouve qu’on a envie de s’en sortir tous ensemble », a indiqué le milieu offensif de l' ASSE, ensuite.