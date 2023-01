ASSE : Larsonneur envoie un message fort après Laval et Niort

Publié par ALEXIS le 18 janvier 2023 à 12:30

L’ ASSE a quitté la dernière place de L2, mais n’est pas encore sortie de la zone rouge. Il n’y a donc pas lieu de s’enflammer comme l'indique Larsonneur.

Après sa victoire sur les Chamois Niortais (1-0), l’ ASSE n’est plus la lanterne rouge de la Ligue 2. Nouveau gardien de but titulaire de l’AS Saint-Etienne, Gautier Larsonneur (25 ans) a contribué au succès de sa nouvelle équipe grâce à ses arrêts décisifs. Il est même déjà rentré dans l’histoire du club ligérien, en réalisant deux clean-sheets et deux victoires lors de ses deux premières apparitions en championnat, sous le maillot des Verts. Laurent Batlles respire mieux depuis que l’ ASSE prend des points, soit 7 sur 9 lors des trois derniers matchs avant la mi-saison.

En plus de Gautier Larsonneur, une autre recrue, Gaëtan Charbonnier (34 ans), a été décisif. Il a inscrit deux buts lors des trois derniers matches des Verts. L’avant-centre transféré de l’AJ Auxerre a offert le point du nul à l’ ASSE dans le temps additionnel contre le SM Caen (1-1), puis la victoire sur le Chamois Niortais à Niort (1-0).

ASSE : Larsonneur conseille à Saint-Etienne de ne pas s'enflammer

Les Stéphanois ne sont certes plus derniers du championnat, grâce à l’apport des joueurs arrivés en renfort dans le Forez, mais ils sont toujours relégables en National. Ils n’ont qu’un seul point de plus que les Niortais (19es) et deux de plus que le Nîmes Olympique (20e). Or quatre clubs descendent en National à l’issue de cette saison. Lucide sur la situation encore fragile de l’ ASSE, Gautier Larsonneur estime que ce n’est pas le moment de s’enflammer. Il a ainsi invité ses coéquipiers à rester concentrés sur l'objectif du maintien.

« Ce n’est qu’un petit pas. Restons humbles, c’est le plus important », a-t-il recommandé, dans un message posté sur Twitter. « Merci à nos 500 supporters qui ont fait le déplacement à Niort et à ceux qui étaient devant leur télévision. » Pour rappel, l’ ASSE reçoit le FC Sochaux (4e de Ligue 2) à Geoffroy-Guichard, le 28 janvier à 15h, lors de la 20e journée.