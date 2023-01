OM Mercato : Nice proche de remporter la bataille pour Terem Moffi

Publié par Timothée Jean le 27 janvier 2023 à 11:10

Plusieurs médias locaux annoncent que l’OGC Nice est persuadé d’avoir remporté la bataille pour Terem Moffi, pisté ces derniers jours par l’ OM.

Quel avenir pour Terem Moffi ? Auteur d’une saison remarquable sous les couleurs du FC Lorient, l’international nigérian attise la convoitise de plusieurs clubs de Ligue 1, tels que l’OL, l’OGC Nice ou encore l’ OM. Le club phocéen, qui souhaite se renforcer en attaque en cette fin de mercato hivernal, avait même pris une très grosse avance dans ce dossier.

L’ OM avait en effet conclu un accord avec le FCL pour le transfert de Terem Moffi à hauteur de 18 millions d’euros. Pour convaincre les Merlus, l’Olympique de Marseille était également prêt à inclure Bamba Dieng dans la transaction. Une offre plus ou moins alléchante pour les deux écuries. Il ne restait plus qu'à l’ OM de s’entendre avec le buteur nigérian pour finaliser ce deal. Sauf que le club phocéen n’est jamais parvenu à convaincre le principal concerné.

OM Mercato : Nice reprend les devants pour Terem Moffi

Malgré plusieurs offensives menées par Pablo Longoria pour le faire changer d'avis et le convaincre de signer à l’ OM cet hiver, Terem Moffi reste inflexible, en privilégiant un transfert à l' OGC Nice. Cette posture ferme du joueur a refroidi les ardeurs marseillaises qui ont finalement décidé de laisser tomber cette opération. En revanche, les Aiglons semblent revigorés par la volonté du joueur et sont à présent déterminés à boucler sa signature.

Comme le confirme Nice-Matin dans son article du jour, les dirigeants de l’OGC Nice, Fabrice Bocquet et Florent Ghisolfi ont été impressionnés par la détermination de Terem Moffi de rejoindre le Gym. Ils seraient ainsi prêts à aller jusqu’à 25 millions d’euros pour boucler sa signature. Les négociations entre les différentes parties se poursuivent afin de trouver un terrain d'entente au plus vite, et l’OGC Nice est très optimiste quant à l’aboutissement de cette opération. Les Niçois ont moins de quatre jours pour conclure cette affaire avant la fermeture officielle du mercato.