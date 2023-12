Après sa défaite au Havre, l’OGC Nice tentera de renouer avec le succès ce mercredi face au RC Lens. Francesco Farioli prépare quelques surprises.

OGC Nice - RC Lens : Francesco Farioli prévoit d’importants changements

Dauphin du Paris Saint-Germain après 16 journées, l’OGC Nice connait une fin d’année assez mitigée en championnat en enchainant des contreperformances à l’extérieur. La défaite à Nantes (1-0) et le revers contre Le Havre (3-1), le week-end dernier, ont fait perdre de précieux points aux Aiglons dans la course au titre. L’OGC Nice compte à présent cinq points de retard sur le PSG, sacré champion d’automne en France.

Le club niçois devra donc vite se ressaisir et compte terminer l’année 2023 sur une bonne note devant ses supporters. Mais cette mission s’annonce très compliquée face à un redoutable adversaire. Ce mercredi soir, l’OGC Nice accueille le RC Lens dans le cadre de la dernière journée de la phase aller en Ligue 1. Les Aiglons devront batailler avec des Sang et Or qui pointent à la 7e place du classement et qui ont engrangé 7 points sur les trois derniers matchs de championnat. Ce choc de la 17e journée de Ligue 1 promet ainsi d’être intense.

Evann Guessand titulaire en remplacement de Terem Moffi

Par ce duel entre l’OGC Nice et le RC Lens, Francesco Farioli sera privé de quatre joueurs. Badredine Bouanani, Sofiane Diop et Khéphren Thuram sont blessés, tandis que Jean-Clair Todibo, expulsé face au Havre, est suspendu. Présent en conférence de presse, l’entraîneur de l’OGC a aussi émis un doute sur la disponibilité de Terem Moffi, touché à la cuisse. Ces absences oublient donc Francesco Farioli à apporter quelques changements dans sa composition d’équipe.

En l’absence de Terem Moffi, le coach niçois devrait miser sur un trio offensif composé Jérémie Boga, Gaëtan Laborde et Evann Guessand. Le milieu de terrain sera a priori animé par Morgan Sanson, Hicham Boudaoui et Alexis Claude-Maurice. Derrière, Dante sera épaulé par Pablo Rosario dans l’axe de la défense. Tandis que Melvin Bard et Jordan Lotomba animeront le couloir droit. L’inamovible Malcin Bulka sera dans les cages du Gym.

La composition probable de l’OGC Nice contre le RC Lens

Gardien : Bulka

Défenseurs : Bard, Dante, Rosario, Lotomba

Milieux de terrain : Sanson, Claude-Maurice, Boudaoui

Attaquants : Boga, Laborde, Guessand