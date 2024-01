En difficulté à la Juventus, Moïse Kean pourrait faire son retour en France cet hiver. En plus du Stade Rennais, l’OGC Nice s’intéresserait aussi à son profil.

Mercato OGC Nice : Florent Ghisolfi reste en embuscade pour Moïse Kean

La situation de Moïse Kean à la Juventus prend une tournure intrigante durant ce mercato d'hiver. La presse italienne assure que le club italien cherche à se séparer de son attaquant de 23 ans au plus vite. La Vieille Dame l’aurait même mis en vente en raison de son attitude jugée laxiste et de ses performances décevantes cette saison. L’international italien d’origine ivoirienne n’a jusqu’ici inscrit aucun but cette saison avec les Bianconeri en 12 rencontres, toutes compétitions confondues.

Des statistiques peu rassurantes pour les dirigeants italiens qui aimeraient se séparer de Moïse Kean en vue de réduire leur masse salariale. Cette décision a immédiatement attiré l'attention de plusieurs clubs étrangers, notamment en France, où le Stade Rennais et l'OGC Nice semblent très intéressés par le profil du jeune attaquant. Le journaliste italien Gianluca Di Marzio assure que le directeur sportif niçois, Florent Ghisolfi, garde un œil attentif sur sa situation et ne serait pas contre l'idée de passer à l'offensive pour s’offrir les services de l’ancien attaquant du PSG.

Aucune avancée significative pour Moïse Kean

Âgé de 23 ans, Moïse Kean est perçu comme un atout précieux pour renforcer l'attaque de l’OGC Nice, offrant une solution potentiellement efficace pour compenser l'absence de Terem Moffi, parti disputer la CAN 2023. Cependant, aucune avancée significative n'a encore été signalée dans ce dossier, ce qui laisse une chance aux autres clubs intéressés.

En dépit de son faible temps de jeu à la Juventus, le jeune avant-centre dispose aussi trois touches en Italie pour relancer sa carrière. L’AC Monza, la Fiorentina et Bologne seraient aussi sur ses traces. C’est donc une belle bataille qui se dessine pour son transfert durant ce mercato hivernal.