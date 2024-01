L’OGC Nice affronte samedi l’AJ Auxerre en Coupe de France. Découvrez la compo de Francesco Farioli avec des changements en défense.

OGC Nice : Francesco Farioli se méfie de l’AJ Auxerre

Deuxième de Ligue 1, l’OGC Nice accueille samedi l’AJ Auxerre dans le cadre des 32e de finale de la Coupe de France. Les Niçois sont logiquement considérés comme les grands favoris de cette rencontre qui se jouera devant le public particulier de l’Allianz Riviera. Toutefois, Francesco Farioli reste très prudent pour ce match. L’entraîneur de l’OGC Nice se méfie de cette équipe qui occupe place de Ligue 2 et possède la meilleure attaque de son championnat.

Le technicien italien souligne la qualité de jeu d’Auxerre, capable d’exercer un pressing efficace et de choisir entre un jeu vertical et horizontal au moment opportun. Cette rencontre ne sera donc pas une simple formalité à remplir pour les hommes de Francesco Farioli. D’autant que l’OGC Nice devra disputer ce choc avec un effectif décimé par des blessures et suspensions, sans parler de l’absence de plusieurs joueurs convoqués à la CAN 2023. « Diop, Bouanani, Thuram et Baldé sont en phase de réathlétisation et sont forfaits pour ce match », a ajouté le coach niçois, qui sera privé de ses titulaires en défense. Jean-Clair Todibo, Dante et Melvin Bard sont suspendus.

Youssouf Ndayishimiye et Antoine Mendy repositionnés en défense

Ces absences de joueurs clés obligent donc Francesco Farioli à apporter des changements majeurs dans son onze de départ. Quelle sera alors la configuration de l’équipe niçoise face à Auxerre ? Présent en conférence de presse, l’entraîneur de l’OGC Nice a apporté quelques éléments de réponse en annonçant la titularisation de Youssouf Ndayishimiye. Le milieu polyvalent de 27 ans sera repositionné en défense centrale aux côtés d’Antoine Mendy, formant ainsi une paire inédite dans l’axe de la défense des Aiglons.

En l’absence de Melvin Bard, Romain Perraud devrait occuper le côté gauche. Tandis que Jordan Lotomba sera à droite. Le milieu de terrain de l’OGC Nice sera a priori composé de Morgan Saison, Pablo Rosario et Alexis Claude-Maurice. Même s’il a encore une chance d’être rappelé en équipe nationale du Nigeria, Terem Moffi sera de la partie. Il devrait être aligné en attaque, en compagnie de Gaëtan Laborde et Evann Guessand. Francesco Farioli tentera d’aligner la meilleure équipe possible malgré les nombreuses absences.

La composition probable de l’OGC Nice contre Auxerre

Gardien : Bulka

Défenseurs : Lotomba, Mendy, Youssouf, Perraud

Milieux de terrain : Sanson, Rosario, Claude-Maurice

Attaquants : Moffi, Guessand, Laborde.