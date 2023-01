PSG Mercato : Mbappé a déjà tranché pour la saison prochaine !

Publié par JEAN-LUC D le 28 janvier 2023 à 00:10

Selon la presse espagnole, le Real Madrid envisagerait de céder Vinicius au PSG en échange de Kylian Mbappé. La vérité serait toute autre dans cette affaire.

Présent à l’occasion d’un gala organisé par l’association de Presnel Kimpembe, Strong3rs, Kylian Mbappé été surpris en train de suivre le choc de Liga entre le Real Madrid et l’Atlético Madrid. Suffisant pour enflammer la toile et réveiller les vieilles rumeurs d’un intérêt toujours réel et d’un transfert de l’attaquant de 24 ans chez les Merengues l’été prochain. Toutefois, le journaliste italien Gianluca Di Marzio assure qu’il y a très peu de chances de voir Florentino Pérez revenir à la charge pour Mbappé.

« Je ne pense pas que le Real Madrid va essayer de l’avoir. Je pense définitivement que Kylian Mbappé va rester au PSG, mais c’est un cas très difficile avec lui, car les choses peuvent changer si rapidement, plus ou moins à chaque minute », a expliqué le spécialiste mercato de Sky Sports Italia dans une interview accordée à Soccernews.nl. Prolongé en mai dernier pour les trois prochaines saisons, le Champion du monde 2018 est bien partir pour honorer son engagement avec les Rouge et Bleu, même si tout peut toujours arriver à chaque mercato.

« Parfois, il change beaucoup d’avis et cela dépend aussi de la façon dont le PSG se comporte le reste de la saison. Mais je ne pense pas qu’il va quitter le PSG. Il n’y a pas de problèmes avec lui au club », a précise Di Marzio. D’ailleurs, l’ancien avant-centre de l’AS Monaco semble déjà livrer des indices sur le club où il va évoluer la prochaine destination.

PSG Mercato : Kylian Mbappé de plus en plus impliqué au Paris SG

En effet, L’Équipe estime que la montée en puissance et l'influence grandissante de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain, notamment sa décision d’accepter finalement la responsabilité du Capitanat, est un signal rassurant pour le club de la capitale après la période de doute de la fin d'été et souligne son implication totale avec les Rouge et Bleu. Le quotidien sportif explique notamment que son influence au club était déjà une évidence depuis le feuilleton du printemps dernier.

Mais cet engagement supplémentaire témoigne d'une appétence assez nouvelle pour ce type de leadership. Le fait que Mbappé accepte désormais d’endosser le rôle de capitaine, même par intermittence, est un signal rassurant de son engagement envers le Paris. Son envie de devenir un leader de cette équipe souligne son implication totale avec la formation parisienne. Malgré les nombreuses rumeurs, le partenaire de Messi et Neymar devrait donc bien rester en Ligue 1 la saison prochaine.